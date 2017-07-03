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Hackerlar Windows 10 Insider'a Sızmayı Başardı!

hackerlar

Geçtiğimiz günlerde Windows hackerların ve fidye yazılımlarının önüne geçmek için güncellenmiş bir Windows 10 Insider sürümünü kulanıma sunmuştu. Ama bu sıkı güvenlik önlemi barındıran sürüme birkaç gün içinde bir grup hacker, söz konusu sisteme sızmayı başardı.

Giderek artan fidye virüsü salgınlarına karşı vakit kaybetmeden Windows tüm yazılımcılarını toplayıp yeni bir güncelleme için kolları sıvamıştı. Yeni geliştirdikleri Insider güncellemesi yayınladıktan birkaç gün sonra sistemin içinde siyah şapkalıların dolaşması adeta şok etkisi yarattı.

insider

Programlama uzmanları, Insider'ın sistem dosyaları arasına "korunan klasörler" adında asla silinemeyen ve şifrelenemeyen bir dosya oluşturmuştu. Bunu tıpkı anti virüs yazılımlarında güncellediğimiz virüs tanım dosyalarına benzetebiliriz. Gözü pek hackerlar ise Windows Gezgini yardımıyla bu dosyalara ulaşmanın bir yolunu buldu.

500 milyonun üzerinde kullanıcıya sahip Windows'un, bu durumda ne tarz önlemler alacağı kullanıcıların aklını kurcalıyor. Bu olayla birlikte örülecek her güvenlik duvarının hackerların hedefi olacağı anlaşılıyor. Siyah şapkalı hackerların kendilerini ispatladıkları bu davranışları sonrasında gelecek sürümlere saldırmamasını, yazılımcıları ve kullanıcıları zor durumda bırakmamasını umut ediyoruz.

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Yazar: - 03.07.2017

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