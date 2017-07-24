Hackerlara Çağrı: Tor'u Hackleyene Para Ödülü Var!

Anonim ve gizli olarak internette dolaşabilmemizi saylayan Tor, tüm hackerları kendisini hacklemeye davet ediyor! Bunun karşılığında kesenin ağzını açmaya da hazır.!

Tor Browser'ı sansür baskısı yaşayan, bir şekilde erişime kısıtlanan sitelere giriş yapabilmek için en az 1-2 kere kullanmışızdır. Aramızda bilmeyenler için söyleyelim; Tor sadece kısıtlı sitelere erişmek için kullanılan bir tarayıcı/ağ değil, Deep Web (Derin/Karanlık İnternet) diye bilinen internetin kapalı kutusunun anahtarlarından da biri. Kullandığımız internetin tamamı (2001 verilerine göre) yüzde 5-10 kadarken, Deep Web geriye kalan yüzde 90'lık payı oluşturuyor. Belli bir sınıra kadar bu karanlık bölgelerde gezinebilmek için Tor'dan faydalanılabiliyor. Günümüzde politikacılar, gazeteciler, casuslar ve diğer kullanıcılar gizlilik açısından Tor'u sıkça tercih ediyor. Çok detaya girmeden ve sizleri öyle yerlere teşvik etmeden hemen konumuza geri dönelim.

Tor, önemli güvenlik açıklarını bulan ve bildiren hackerlara bunun karşılığında para ödülü vereceğini duyurdu. Hackerların çalışmalarına açılan iki platform var: Tor Ağı ve Tor Browser. Bu platformlarda açık veya hata bulan hackerlara 4000$'a varan ödül ödemesi yapılacak. Ayrıca bu, Tor'un ilk halka açık ödül programı olarak kayıtlara geçti. Anonimlikle ilgili sorun bulanların daha yüksek miktarlarda para ödülü alacağı belirtildi.

Tor Browser ekibinin lideri Georg Koppen "Eğer yazılımımız ciddi kodlama kusurları içeriyorsa, Tor'un sunduğu korumalar yetenekli saldırganlar tarafından aşılabilir ve bu durum kullanıcılarımızı tehlikeye atabilir. Güvenli değilsek, kullanıcılara verdiğimiz sözü tutmuyoruz demektir." şeklinde konuştu.

Biz de Tamindir Ailesi olarak takipçilerimize başlatılan ödül programını buradan duyurmuş olalım. Eğer aramızda kendine ve yeteneklerine güvenen beyaz şapkalılar varsa, programa katılıp ödül kazanmaları bizleri onurlandıracaktır.

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