Half Life Senaristi Half Life 3 Hakkında Konuştu

Oyun severlerin şüphesiz ki en yüksek heyecanla beklediği oyunlardan bir tanesi Half Life 3. Valve çalışanları ve Gabe Newell şu ana kadar Half Life 3 hakkında ağızlarını bir hayli sıkı tuttular ve oyunun geliştirilip geliştirilmediğini bile doğrulamadılar.

Half Life 2 çıkış yapalı o kadar uzun süre oldu ki bilgisayar teknolojileri bir kaç nesil atladı, Half Life 2 oynarken ortaokul - lise döneminde olan çocuklar şu an iş, ev, araba sahibi oldu ve çoluğa çocuğa karıştı. Hal böyleyken insanın Patates Newell'in yakasına yapışarak "NEREDE BİZİM HALF LİFE 3'ÜMÜZ!" diyesi geliyor; fakat patatesimiz sessizliğini korumaya devam ediyor.

Hatırlanacağı üzere Half Life 2'nin hikaye yazarı olan Marc Laidlaw bir süre önce Valve'dan ayrılmıştı. Marc Laidlaw, görevini bıraktıktan sonra kendisiyle yapılan röportajda Half Life 3 ile ilgili kendisine sorulan soruları yanıtladı. Soruların en önemlisi tabi ki Half Life 3'ün çıkıp çıkmayacağıydı. Marc Laidlaw bu soru karşısında Valve geleneğini bozmadı ve hiçbir fikri olmadığını söyledi.

Marc Laidlaw, Half Life serisi hakkında kafasında oluşan fikirlerden de bahsediyor. Yazara göre bu fikirler seriden biraz uzaklaşarak bir sonraki nesile, yasni Half Life 3'e köprü oluşturmak amacına sahipmiş. Half Life 2 ve 3 arasındaki geçişin Half Life 1 ve 2 arasındaki geçiş kadar dramatik olmasını istemiş olduğunu belirten Marc Laidlaw, maalesef bu isteğini gerçekleştiremediğini sözlerine ekliyor.

Marc Laidlaw, Episode 3'ten sonra ne olacağı, Half Life 3'te hikayenin nasıl şekilleneceği konusunda düşünmediğini belirtiyor. Yazar, herhangi bir Half Life oyunun hikayesinin de çözüme kavuşmayacağını, böylece serinin sürekli devam edeceğini beklediğini söylemekte.

Yazarın paylaştığı fikirler temel alındığında, eğer Marc Laidlaw Valve'da çalışmaya devam etseydi Episode 3'te ve sonrasında Gordon Freeman'ın yerine başka bir kahraman görebilmemiz mümkün olabilirdi. Buna rağmen oyunların sonunda hikayenin ucu açık bırakılırdı ve bir sonraki oyunu yine heyecanla beklerdik.

Half Life 3 Hiç Çıkmayabilir-miş-