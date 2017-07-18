?     Geri Bildirim
TamindirHaberOyunHalf Life Senaristi Half Life 3 Hakkında Konuştu

Half Life Senaristi Half Life 3 Hakkında Konuştu

Half Life Senaristi Half Life 3 Hakkında Konuştu

Oyun severlerin şüphesiz ki en yüksek heyecanla beklediği oyunlardan bir tanesi Half Life 3. Valve çalışanları ve Gabe Newell şu ana kadar Half Life 3 hakkında ağızlarını bir hayli sıkı tuttular ve oyunun geliştirilip geliştirilmediğini bile doğrulamadılar.

Half Life 2 çıkış yapalı o kadar uzun süre oldu ki bilgisayar teknolojileri bir kaç nesil atladı, Half Life 2 oynarken ortaokul - lise döneminde olan çocuklar şu an iş, ev, araba sahibi oldu ve çoluğa çocuğa karıştı. Hal böyleyken insanın Patates Newell'in yakasına yapışarak "NEREDE BİZİM HALF LİFE 3'ÜMÜZ!" diyesi geliyor; fakat patatesimiz sessizliğini korumaya devam ediyor.

Hatırlanacağı üzere Half Life 2'nin hikaye yazarı olan Marc Laidlaw bir süre önce Valve'dan ayrılmıştı. Marc Laidlaw, görevini bıraktıktan sonra kendisiyle yapılan röportajda Half Life 3 ile ilgili kendisine sorulan soruları yanıtladı. Soruların en önemlisi tabi ki Half Life 3'ün çıkıp çıkmayacağıydı. Marc Laidlaw bu soru karşısında Valve geleneğini bozmadı ve hiçbir fikri olmadığını söyledi.

Marc Laidlaw, Half Life serisi hakkında kafasında oluşan fikirlerden de bahsediyor. Yazara göre bu fikirler seriden biraz uzaklaşarak bir sonraki nesile, yasni Half Life 3'e köprü oluşturmak amacına sahipmiş. Half Life 2 ve 3 arasındaki geçişin Half Life 1 ve 2 arasındaki geçiş kadar dramatik olmasını istemiş olduğunu belirten Marc Laidlaw, maalesef bu isteğini gerçekleştiremediğini sözlerine ekliyor.

Marc Laidlaw, Episode 3'ten sonra ne olacağı, Half Life 3'te hikayenin nasıl şekilleneceği konusunda düşünmediğini belirtiyor. Yazar, herhangi bir Half Life oyunun hikayesinin de çözüme kavuşmayacağını, böylece serinin sürekli devam edeceğini beklediğini söylemekte.

Yazarın paylaştığı fikirler temel alındığında, eğer Marc Laidlaw Valve'da çalışmaya devam etseydi Episode 3'te ve sonrasında Gordon Freeman'ın yerine başka bir kahraman görebilmemiz mümkün olabilirdi. Buna rağmen oyunların sonunda hikayenin ucu açık bırakılırdı ve bir sonraki oyunu yine heyecanla beklerdik.

İndir751.21 MB
Half Life 2
Half Life 2 Bilim Kurgu Temalı FPS Oyunu

Half Life 3 Hiç Çıkmayabilir-miş-

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 18.07.2017

Half Life Senaristi Half Life 3 Hakkında Konuştu İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Tekken 7 Yine Başka Oyundan Karakter İhraç Etti Tekken 7 Yine Başka Oyundan Karakter İhraç Etti Başka oyunlardan karakterleri Tekken 7'ye eklemeye devam eden Bandai Namco, yaptığı yeni açıklama ile Fatal Fury serisinin en büyük kötülerinden…
HTC U11, Amazon Alexa'yı Destekleyen İlk Telefon Olacak HTC U11, Amazon Alexa'yı Destekleyen İlk Telefon OlacakFarklı özellikleriyle duyurulduğundan bu yana bütün ilgiyi üzerine çekmeyi başaran HTC U11'in Amazon'un akıllı asistanı Alexa kullanan ilk… Essential Phone'un Hangi Ülkelere Geleceği Açıklandı Essential Phone'un Hangi Ülkelere Geleceği AçıklandıAndroid'in kurucularından olan Andy Rubin'în Essential Phone isimli akıllı telefonunun hangi ülkelerde satışı olacağı açıklandı. Essential…
Alışverişte Bekleyen Beylere İlaç Gibi Çözüm Çinlilerden Geldi Samsung, Galaxy Note 7'nin Parçalarını Geri Dönüştürüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

OYUN HABERLERİ