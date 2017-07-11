Half-Life'a 20 Yıl Sonra Güncelleme Geldi

Günümüzden yaklaşık 20 yıl önce, 1998 yılında Valve oyun dünyasında devrim yaratacak bilim kurgu temalı FPS oyunu Half-Life'ı resmi olarak yayınlamıştı.

Eğer o dönemde çocukluğunuzu geçirdiyseniz Half-Life'ın sizin için yeri ayrıdır. Birçok oyuncu Half-Life'ı evlerinde oynarken geri kalan oyuncular internet kafelerde Half-Life'ın online oyun modlarını oynamışlardı. Ayrıca Half-Life, oyun dünyasının bir diğer efsanesi olan Counter Strike'ın da doğmasına aracı olmuştu.

Valve, seneler önce Half-Life 2'yi yayınladıktan sonra Episode başlıklarıyla oyuna ek içerikler sunmuştu. Fakat bu içeriklerden sonra Half-Life serisi için herhangi bir gelişme kaydedilmedi. Ne Half-Life 3'ün geliştirildiği doğrulandı, ne de yeni bir Half-Life 2 içeriği hazırlandı.

Beklentiler yeni bir Half-Life 2 içeriği veya Half-Life 3 yönündeyken Valve beklenmedik bir şekilde ilk Half-Life oyununa güncelleme yayınladı. Güncelleme notlarında oyun çökmelerini düzelten küçük hataların düzeltiği görülüyor. Valve, bu hataları tespit eden oyunculara teşekkür etmeyi de unutmamış. Güncelleme notlarına bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu hata düzeltmeleri haricinde herhangi bir değişiklik veya yenilik yok.

Valve'ın 20 sene önce yayınladığı oyunu halen desteklemesi güzel bir durum. Günümüzde çıkış yapan oyunların desteğinin birkaç sene destek ömrü olduğu düşünülürse Valve'ın oyunlarına daha çok değer verdiği söylenebilir.

Half Life 2 Sanal Gerçeklik Desteği Kazanıyor!