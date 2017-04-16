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Harvest Land
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Harvest Land

(Android)
Harvest Land İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Harvest Land
Harvest Land
Harvest Land
Harvest Land
Harvest Land

Hayalinizdeki çiftliği kurabiliyor ve diğer oyuncularla ticaret yapabiliyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Harvest Land, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir çiftlik kurma oyunudur. Birbirinden farklı hayvanlara ve binalara sahip olan oyunda hayalini kurduğunuz çiftliği kurabiliyorsunuz.

Çiftlik kurma oyunu olarak karşımıza çıkan Harvest Land, mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir oyundur. Oyunda hayalinizdeki çiftliği kurabiliyor ve arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz. Ticaret yapabiliyor, hayvanları evcilleştirebiliyor ve sevimli adaları keşfedebiliyorsunuz. Köyünüzü büyüterek gelişmiş bir hale geliyor ve büyüleyici bir oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Kaynaklarınızı idareli kullanmanız gereken oyunda gerçek bir çiftlik sahibi gibi hissedebiliyorsunuz. Farklı türde evler inşa edebilir, harika bir köy kurabilir ve canavarlarla mücadele edebilirsiniz. Renkli bir dünyada geçen Harvest Land'i mutlaka denemelisiniz.

Tamamı 3 boyutlu bir dünyada geçen oyunda işiniz oldukça zor. Köyünüzü en güzel şekilde geliştirmeli ve tahditlere karşı korumalısınız. Fabrikalar kurabilir, diğer adalarla savaşabilir ve mahsül yetiştirebilirsiniz. Harvest Land'i mutlaka denemelisiniz.

Harvest Land oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
MysteryTag
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