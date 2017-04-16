Harvest Land, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir çiftlik kurma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Hayalinizdeki çiftliği kurmanıza yardımcı olan oyunda zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Birbirinden farklı hayvanlara ve binalara sahip olan Harvest Land, boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz eğlenceli bir oyundur. Oyunda arkadaşlarınızla ticaret yapabiliyor ve para kazanabiliyorsunuz. Gelişmiş bir çiftlik kurabileceğiniz oyunda farklı adaları keşfedebiliyor ve topraklarınızı genişletebiliyorsunuz. Farklı türde binaların da yer aldığı oyunda büyüleyici bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Ticaret yapabilir, hayvanları yetiştirebilir, mahsül elde edebilir ve çiftliğinizi yönetebilirsiniz. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız Harvest Land'i mutlaka denemeniz gerektiğini söyleyebilirim. Gerçek bir çiftlik sahibi olmak için Harvest Land'i mutlaka denemelisiniz.

Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda başarılı olmak için stratejik davranmalı ve kaynaklarınızı en iyi şekilde kullanmalısınız. Fabrikalar kurup işletebileceğiniz oyunda zengin de olabilirsiniz. Harvest Land oyununu sakın kaçırmayın.

Harvest Land oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.