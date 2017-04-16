?     Geri Bildirim
Harvest Land
TamindirMobilOyunlarSimülasyonHarvest Land - IOS Için Çiftlik Kurma Oyunu

Harvest Land

(iOS)
Harvest Land İndir Hemen İndir

136 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Harvest Land
Harvest Land
Harvest Land
Harvest Land
Harvest Land

Hayallerinizdeki çiftliği kurabilir ve arkadaşlarınızla ticaret yapabilirsiniz

Murat İşçi Son güncelleme 6 dakika önce

Harvest Land, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir çiftlik kurma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Hayalinizdeki çiftliği kurmanıza yardımcı olan oyunda zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Birbirinden farklı hayvanlara ve binalara sahip olan Harvest Land, boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz eğlenceli bir oyundur. Oyunda arkadaşlarınızla ticaret yapabiliyor ve para kazanabiliyorsunuz. Gelişmiş bir çiftlik kurabileceğiniz oyunda farklı adaları keşfedebiliyor ve topraklarınızı genişletebiliyorsunuz. Farklı türde binaların da yer aldığı oyunda büyüleyici bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Ticaret yapabilir, hayvanları yetiştirebilir, mahsül elde edebilir ve çiftliğinizi yönetebilirsiniz. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız Harvest Land'i mutlaka denemeniz gerektiğini söyleyebilirim. Gerçek bir çiftlik sahibi olmak için Harvest Land'i mutlaka denemelisiniz.

Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda başarılı olmak için stratejik davranmalı ve kaynaklarınızı en iyi şekilde kullanmalısınız. Fabrikalar kurup işletebileceğiniz oyunda zengin de olabilirsiniz. Harvest Land oyununu sakın kaçırmayın.

Harvest Land oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Harvest Land için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
Evobucks.com Inc
Harvest Land QR Kodu Okutarak İndir

Simülasyon Popülerleri

  1. Episode: Choose Your Story
    Episode: Choose Your StoryiPhone ve iPad için Simülasyon Oyunu
  2. Construction Simulator 2
    Construction Simulator 2iPhone ve iPad için Simülasyon Oyunu
  3. Hay Day
    Hay DayiPhone ve iPad için Çiftlik Kurma Oyunu
  4. Scary Neighbor 3D
    Scary Neighbor 3DiOS için Simülasyon Oyunu
  5. Dr. Driving 2
    Dr. Driving 2iPhone ve iPad için Araba Park Etme Oyunu

Harvest Land Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster