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Havadan Su Üreten Güneş Enerjili Cihaz Yapıldı!

Havadan Su Üreten Güneş Enerjili Cihaz Yapıldı!

MIT - Massachusetts Institute of Technology ve Berkeley üniversitelerinde görev yapan bilim adamlarının ortaklaşa çalışarak hazırladığı MOF Water Harvester adlı ilginç cihaz kendi ürettiği enerji ile havadan su üretebiliyor. Güneş enerjisi ile çalışan MOF Water Harvester, temiz su temin etmenin güç olduğu, su kaynaklarının yeterli olmadığı yerlerde kullanışlı bir çözüm olabilecek. Elektrik enerjisine erişmenin mümkün olmadığı yerler de düşünülerek geliştirilmiş MOF Water Harvester, temel olarak havadaki nemi emiyor ve bu nemi tutarak su üretiyor. Bu işi gerçekleştirirken de güneş enerjisi ile sağlanan elektrik kullanılıyor.

MOF Water Harvester'ın temelinde MOF - metal/organic framework adlı toz şeklindeki bir madde yer alıyor. Metal moleküllerini ve organik molekülleri birleştiren bu materyal havadaki nemi içinde hapsederek suya dönüştürüyor.

MOF aslında 20 sene önce keşfedilmiş bir madde ve içeriği değiştirilerek farklı amaçlar için de kullanılabiliyor. Örnek olarak; bu madde içinde doğalgaz daha verimli bir şekilde depolanabiliyor ve aynı alan içine 3 kat daha fazla doğalgaz sığdırılabiliyor. Karbondioksit gazını da depolayabilecek şekilde yapılandırılabilen MOF bu sayede fabrika ve binaların bacalarından salınan karbondioksidin atmosfere karışmasını engelleyebiliyor.

Şu an prototip aşamasında olan MOF Water Harvester gerçek şartlar altında da test edilerek başarılı sonuçlar ortaya çıkarmış. MOF Water Harvester ile çöller gibi ortamlarda su elde edilmesi mümkün olabilecek.

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Yazar: - 17.04.2017

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