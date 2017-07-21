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HBO, Game of Thrones Korsanlarının Peşine Düştü

HBO, Game of Thrones Korsanlarının Peşine Düştü

Geçtiğimiz Pazar günü Game of Thrones dizisinin 7. sezonunun ilk bölümünü yayınlayan HBO bu bölüm ile dizinin en yüksek canlı yayın izleyici sayısını elde etmişti.

Game of Thrones'un canlı yayını milyonlarca izleyici tarafından takip edilirken bir o kadar izleyici de torrent paylaşım siteleri üzerinden korsan yollarla diziyi indirdi ve izledi. Fakat HBO, bu tür yollarla diziyi izleyen korsan kullanıcıları hızlı bir şekilde tespit ederek yasal bildiriler gönderdi.

HBO, bildirileri göndermekte de bir hayli hızlıydı. Dizi canlı yayınlandıktan saatler sonra korsan kullanıcılar ayıklanmış ve bildirileri HBO'nun anti korsan izleme partneri IP Echelon tarafından gönderilmişti. Gönderilen bildiriler ise şu şeklildeydi:

"Bizi xx.xxx.xxx.xx numaralı IP adresinin Game of Thrones'u yetkisiz olarak indirmek veya paylaşmak üzere kullanıldığına inandıracak bilgiye sahibiz. "

Bildiride hangi yasal yolların izleneceğine dair herhangi bir bilgi yer almıyor. HBO'nun bu bildirileri e-posta yoluyla nasıl gönderdiği ise soru işareti; çünkü telif hakkı yasalarına göre internet servis sağlayıcıları bu tür e-postaları göndermekle yükümlü değiller.

Game of Thrones Yetişkinlere Yönelik Film Sektörüne Baltayı İndirdi

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Yazar: - 21.07.2017

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