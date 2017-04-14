Heart of Honor: Burning Blood güzel grafiklere sahip olan, online olarak oynayabileceğiniz bir mobil rol yapma oyunu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefonlarınıza ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir MMORPG olan Heart of Honor: Burning Blood'da oyuncular fantastik bir dünyada birbiriyle savaşan taraflardan birine katılıyorlar ve maceralarına başlıyorlar. Oyunculara farklı kahraman sınıflarından birini seçme imkanı veriliyor. Bu kahraman sınıfları bize farklı savaş yetenekleri ve stilleri sunmaktalar.

Heart of Honor: Burning Blood'da dilerseniz tek başınıza görevleri tamamlamaya çalışabilir, dilerseniz diğer oyunculara karşı MOBA tadında PvP savaşlarına katılabilirsiniz. Oyunda gerçek zamanlı savaş sistemi bulunuyor, bu da hızlı savaşların sizi beklediği anlamına geliyor.

Heart of Honor: Burning Blood'da oyuncular farklı binekleri kullanabiliyor. Bu binekler uçabildikleri için oldukça kullanışlı olmaktalar. Heart of Honor: Burning Blood'un görsel efektleri ve karakter modellemeleri göze hoş görünmekte.