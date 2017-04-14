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Heart of Honor: Burning Blood
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Heart of Honor: Burning Blood

(iOS)
Heart of Honor: Burning Blood İndir Hemen İndir

709 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Heart of Honor: Burning Blood
Heart of Honor: Burning Blood
Heart of Honor: Burning Blood
Heart of Honor: Burning Blood
Heart of Honor: Burning Blood

Heart of Honor: Burning Blood, MOBA tadında savaşlar sunuyor

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 17 dakika önce

Heart of Honor: Burning Blood eğer sizi uzun süre eğlendirecek bir mobil MMORPG oyunu arıyorsanız beklentilerinizi karşılayabilecek bir oyun.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz online altyapıya sahip bir rol yapma oyunu olan Heart of Honor: Burning Blood'da bizi büyük bir fantastik dünya bekliyor. Oyuna başlarken yöneteceğimiz kahramanı seçiyoruz. Farklı yeteneklere ve savaş stillerine sahip kahraman sınıfları arasından birini seçtikten sonra dilersek tek başımıza kahramanımızı geliştirmek için mücadele edebiliyor, dilersek PvP savaşlarında diğer oyuncularla çarpışabiliyoruz.

Heart of Honor: Burning Blood'da bize verilen görevleri tamamladıkça, düşmanları yok ettikçe tecrübe puanı kazanmaktayız. Seviye atlayarak da yeni savaş yeteneklerinin ve daha güçlü zırh ve silahların kilidini açabilmekteyiz. Oyuncular Heart of Honor: Burning Blood'da çeşitli binekleri toplayabilmekteler. Uçan binekler sayesinde harita üzerinde hızlı bir şekilde yolculuk edebiliyoruz.

Heart of Honor: Burning Blood'un PvP savaşları MOBA oyunlarını andırıyor ve bize hızlı çarpışmalar sunuyor. Oyunun grafik kalitesi oldukça yüksek.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 5.1.1 ve üzeri
Üretici:
ni sujiang
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