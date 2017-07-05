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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
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HelloTalk
HelloTalk
HelloTalk

Android için Yabancı Dil Öğrenme Uygulaması

Volkan Yılmaz Son güncelleme 7 saniye önce

HelloTalk uygulamasını kullanarak oldukça kolay ve etkili bir şekilde yabancı dil öğrenebilirsiniz.

HelloTalk uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan oldukça kolay ve etkili bir şekilde yabancı dil öğrenebilirsiniz.

Bir veya birden fazla yabancı dili biliyor olmak, artık oldukça önemli bir etken diyebiliriz. Birçok yerde faydalarını görebileceğiniz bu yeteneğiniz sayesinde yurtdışına çıktığınızda da rahatça iletişim kurabilirsiniz. Kurslara verecek paranız ve vaktiniz yoksa, oturduğunuz yerden dil öğrenebileceğiniz platformlar oldukça fazla. HelloTalk uygulaması da, geleneksel dil eğitim uygulamalarının dışında bambaşka bir deneyim sunuyor.

HelloTalk, 100’ü aşkın dilden öğrenmek istediğiniz dili seçtikten sonra, dünyanın dört bir yanından bu dili konuşan kullanıcılarla sohbet ederek yabancı dilinizi geliştirebilmenizi amaçlıyor. Dil öğrenmenizi ve pratik yapmanızı hiç ummadığınız kadar kolay hale getiren uygulamada, aynı anda birden fazla kişiyle de konuşabiliyorsunuz.

Uygulamada desteklenen dillerden bazıları: İngilizce, Geleneksel Çince, Basitleştirilmiş Çince, Japonca, Korece, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Almanca, İtalyanca, Rusça ve Arapça.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
HelloTalk Learn Languages App
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