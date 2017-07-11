Hero Force: Galaxy War
Android için Aksiyon Dolu Strateji Oyunu
Kendi uzay üssünüzü kurduğunuz oyunda diğer oyunculara meydan okuyabiliyorsunuz
Hero Force: Galaxy War, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir uzay savaşı olarak dikkatimizi çekiyor. Yüksek kaliteli grafiklere ve harika savaş sahnelerine sahip olan oyunda keyifli zamanlar geçirebiliyorsunuz.
Yıldızlararasında geçen bir strateji tabanlı aksiyon oyunu olan Hero Force: Galaxy War, kendi uzay üssünüzü kurup diğer oyuncularla mücadeleye giriştiğiniz bir oyundur. Yeni gezegenler keşfedip hayat arayışına girdiğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Gerçek zamanlı mücadelelerin de gerçekleştiği oyunda farklı savaşçılara sahip olabiliyorsunuz. Kendi yerleşim alanınızı oluşturmaya çalıştığınız Hero Force: Galaxy War'da benzersiz silahları da kullanabiliyorsunuz. Liderlik tablolarına sahip olan oyunda günlük ve haftalık olarak yarışabiliyorsunuz. Eğer uzay oyunlarından zevk alıyorsanız Hero Force: Galaxy War tam size göre bir oyun diyebilirim.
Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir oyun olan Hero Force: Galaxy War'ı mutlaka denemelisiniz. Hero Force: Galaxy War oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0.3 ve üzeri
- Üretici:
- EZfun
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