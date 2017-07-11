?     Geri Bildirim
Hero Force: Galaxy War
TamindirMobilOyunlarStratejiHero Force: Galaxy War

Hero Force: Galaxy War

(iOS)
Hero Force: Galaxy War İndir Hemen İndir

373 MB
Editör Puanı: 5/5
5
Hero Force: Galaxy War
Hero Force: Galaxy War
Hero Force: Galaxy War
Hero Force: Galaxy War
Hero Force: Galaxy War

iOS için Aksiyon Dolu Strateji Oyunu

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Gerçek zamanlı mücadelelerin yer aldığı zevkli bir strateji tabanlı savaş oyunu

Hero Force: Galaxy War, uzayın derinliklerinde geçen bir uzay savaşı olarak dikkatimizi çekiyor. Birbirinden hoş görsellere ve animasyonlara sahip olan oyunda dikkatli olmalı ve krallığınızı geliştirmelisiniz.

Kendi yaşam alanınızı bulup geliştirmeye çalıştığınız bir oyun olan Hero Force: Galaxy War, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir oyundur. Oyunda gerçek zamanlı mücadelelere dahil oluyor ve dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla mücadele edebiliyorsunuz. Dikkatli olmanız gereken oyunda birimlerinizi ve binalarınızı sürekli geliştirmelisiniz. Güçlü olmanız gereken oyunda işiniz bir hayli zor. Liderlik tablolarına da sahip olan oyunda zevkli bir oyun deneyimi yaşıyorsunuz.

Uzay oyunu sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir oyun olduğunu söyleyebileceğim Hero Force: Galaxy War, mutlaka denemeniz gereken bir oyundur. Benzersiz silahlara ve mükemmel bir kurguya sahip olan oyunda çok eğleniyorsunuz. Yeni yaşam alanları aramak için çaba gösterdiğiniz Hero Force: Galaxy War'ı sakın kaçırmayın.

Hero Force: Galaxy War oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Hero Force: Galaxy War için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 6.0 ve sonrası
Üretici:
EZfun
Hero Force: Galaxy War QR Kodu Okutarak İndir

Strateji Popülerleri

  1. Minecraft
    MinecraftiPhone, iPad ve iPod Touch İçin Minecraft Oyunu
  2. Clash of Clans
    Clash of ClansiPhone ve iPad için Strateji Oyunu
  3. Plants vs. Zombies 2
    Plants vs. Zombies 2iPhone ve iPad için Plants vs. Zombies 2
  4. Raft Survival Simulator
    Raft Survival SimulatoriOS için Hayatta Kalma Oyunu
  5. Mangala
    MangalaiPhone ve iPad için Strateji Oyunu

Hero Force: Galaxy War Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster