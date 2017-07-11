Heroes Odyssey - Era of Fire and Ice
Android için Rol Yapma Oyunu
Efsanevi kahramanların ve farklı birimlerin yer aldığı oyunda kendi imparatorluğunuzu kuruyorsunuz
Kendi imparatorluğunuzu yükseltmeye çalıştığınız bir oyun olan Heroes Odyssey - Era of Fire and Ice, beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm bir rol yapma oyunudur. Hoş grafiklere ve gerçek zamanlı mücadelelere sahip olan oyunda keyifli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.
Yepyeni bir dünyada efsanevi oyun deneyimi sunan Heroes Odyssey - Era of Fire and Ice, boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir rol yapma oyunudur. Maceranın ve aksiyonun bolca işlendiği oyunda birimlerinizi geliştiriyor ve binalarınızı yükseltiyorsunuz. Efsanevi görsellere de sahip olan oyunda geniş bir dünya üzerinde oyun deneyimi yaşıyorsunuz. Oyunda tek başınıza mücadele edebileceğiniz gibi diğer oyuncularla ittifak da kurabiliyorsunuz. Bu nedenle oldukça zevkli bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Klasik rol yapma oyunlarında olduğu gibi tepeden bir kamera ile oyun alanını takip ediyorsunuz. Bu nedenle yüksek aksiyon arayanların hayal kırıklığına uğrayabileceği bir oyun olduğunu da belirtmek gerekiyor. Ancak oyunun bir hayli zevkli olduğunu söylemeliyim. Eğer bu tarz bir oyun arayışındaysanız Heroes Odyssey - Era of Fire and Ice'ı deneyebilirsiniz.
Heroes Odyssey - Era of Fire and Ice oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0 ve üzeri
- Üretici:
- EYOUGAME (SEA)
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