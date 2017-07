Stratejik bilginizi konuşturmanız gereken zevkli bir rol yapma oyunu

Heroes Odyssey - Era of Fire and Ice, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir rol yapma oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Gelişmiş grafiklere ve oyun sistemlerine sahip olan oyunda zevkli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir rol yapma/strateji oyunu arıyorsanız Heroes Odyssey - Era of Fire and Ice tam size göre bir oyun. Oyunda kendi imparatorluğunuzu kuruyor ve diğer oyuncularla mücadele ediyorsunuz. Efsanevi karakterlere de sahip olan oyunda geniş bir oyun alanında oynuyorsunuz. Gerçek zamanlı mücadelelere de sahne olan oyunda tek başınıza ya da arkadaşlarınızla birlikte oynayabiliyorsunuz. Loncalar kurabileceğiniz oyunda zevkli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Rol yapma oyunundan daha çok strateji oyunlarına benzeyen Heroes Odyssey - Era of Fire and Ice'da taktiksel becerilerinizi konuşturuyorsunuz.

Oyunda karakterlerinizi tepeden bir kamera ile takip ediyorsunuz. Bu nedenle yüksek oranda aksiyon arayanların hayal kırıklığına uğrayabileceği bir oyun olduğunu da söyleyebilirim. Ancak oyunun bir hayli zevkli olduğunu söylemeliyim. Eğer bu tarz bir oyun arayışındaysanız Heroes Odyssey - Era of Fire and Ice'ı deneyebilirsiniz.

Heroes Odyssey - Era of Fire and Ice oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.