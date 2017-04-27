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Heroes of the Storm 2.0 Güncellemesi Yayınlandı

Heroes of the Storm 2.0 Güncellemesi Yayınlandı

Blizzard tarafından geliştirilen MOBA türündeki yapım Heroes of the Storm'un yeni güncellemesi yayınlandı. Oyuna büyük değişikler getiren yeni güncelleme ile Heroes of the Storm daha eğlenceli ve daha çekişmeli bir hale gelecek.

MOBA oyunu türündeki popülerliği anlayan Blizzard firması, 2015 yılında Heroes of the Storm isimli oyunu piyasaya sürdü. League of Legends ve Dota 2 oyunları kadar popüler olmak isteyen Heroes of the Storm, tekrar ayağa kalkmak ve daha fazla oyuncu kazanmak için yeni ve büyük bir güncelleme yayınlamaya karar verdi.

Geçtiğimiz ay Blizzard tarafından duyurulan 2.0 güncellemesi dün itibariyle yayınlandı. Güncellemeyle birlikte oyuna büyük yenilikler ve değişikler geldi. Kozmetik yönden tutun da oynanışa kadar birçok yenilik tüm oyunseverlere sunuldu.

Heroes of the Storm 2.0 güncellemesiyle oyundaki seviye sistemi tamamıyla değişti. 2.0 ile birlikte tüm seviye ilerleme sınırları kaldırıldı. Ayrıca karakter seviye artışlarının oyuncu seviyesine etki etmesi de sağlandı. Bununla birlikte seviyeler arasındaki deneyim puanı uçurumları tekrar düzenlendi ve bütün seviyeler arasında düzenli bir fark olması sağlandı. Bu sayede seviye atlaması daha çekilebilir bir hale geldi. 

Blizzard'ın shooter oyunu Overwatch'daki sandıık sistemi 2.0 güncellemesiyle birlikte oyuna eklendi. Artık oyunda açtığımız sandıkların içeriği seviyemize göre değişiklik gösterecek. Açılan sandıkların içinden afişler, sesler, emojiler, kostümler gibi daha birçok ödüller bizi bekliyor. Ayrıca oyun içerisinde bulunan bir paketle beraber bütün kullanıcılar ücretsiz olarak 20 karakterin sahibi olacak.

Güncellemeyle birlikte oyuna "Gem" ve "Shard" isminde 2 para sistemi daha getirildi. "Gem"leri oyun içerisinde seviye atlayarak elde edebiliyorken, "Shardları" sandıklardan çıkan eşyaları satarak kazanabileceğiz. 

Overwatch'den esinlenerek oyuna yeni bir karakter daha eklendi. Genji isimdeki cyborg bu suikastçı bütün oyuncuların korkulu rüyası haline gelecek. Bununla birlikte yine Overwatch'dan esinlerek oyuna yeni bir savaş alanı daha eklendi.  Hanamura isimli yeni savaş alanıyla birlikte rakiplerimizi alt etmeye çalışacağız.

Ne dersiniz, Heroes of the Storm diğer MOBA oyunları kadar popüler olabilecek mi?

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Heroes of the Storm
Heroes of the Storm Blizzard'ın MOBA Oyunu

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Yazar: - 27.04.2017

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