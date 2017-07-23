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HHTAN
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HHTAN

(Android)
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Editör Puanı: 4/5
4
HHTAN
HHTAN
HHTAN
HHTAN
HHTAN

Android İçin Tuğla Kırma Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Toprakların kuyruklarını artırarak tuğlaları kırın.

HHTAN, Nokia telefonda oynadığımız yılan oyununu hatırlatan arcade stilinde tuğla kırma oyunu. BBTAN serisini oynamamış olsanız dahi indirin, Android telefonunuzda oynarken vaktin nasıl geçtiğini unutacaksınız.

Tek dokunuş kontrol sistemiyle her yerde rahatlıkla oynayabileceğiniz yeni nesil yılan oyunu HHTAN. Topları alarak kuyruğunuzu uzatmanız oldukça önemli. Ekranın farklı noktalarında çıkan toplar tuğlaları daha rahat kırmanızı sağlıyor. Çoğu tuğlayı tek değmede kıramadığınızdan küçük topları hiç es geçmemelisiniz. Bu arada yılanın kontrolünü oyun alanının altındaki yön tuşlarını kullanarak sağlıyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
111Percent
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