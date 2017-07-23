HHTAN(iOS)
iPhone ve iPad İçin Tuğla Kırma Oyunu
Tuğlaları kırabilmeniz için oldukça büyük bir yılan olmalısınız.
HHTAN, Nokia telefon kullanıcılarının vazgeçilmez oyunu yılanın farklı bir versiyonu. Ekranın farklı noktalarında çıkan minik topları alarak kuyruğunuzu büyütmeye çalışıyor ve tuğlaları kırıyorsunuz. Lakin tuğlalar genellikle tek değişte kırılmıyor.
iPhone ve iPad’de oynanabilen tuğla kırmaya dayalı yılan oyununda farklı renkte tuğlaları oyun alanından kaldırarak olabildiğince yüksek puan almak için ter döküyorsunuz. Ekranın alt noktasındaki yön tuşlarını kullanarak kontrolünü sağladığınız yılanla tuğlaları kırabilmeniz için etraftaki toplardan birini bile es geçmemeniz gerekiyor. Kuyruğunuz ne kadar uzun olursa tuğlaları kırmanız da o kadar kolaylaşıyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 1
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 6.0 ve üzeri
- Üretici:
- 111Percent
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