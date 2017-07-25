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Hindistan, Meslekleri Korumak Adına Sürücüsüz Otomobilleri Yasaklayabilir

sürücüsüz otomobil teknolojisi

Dünyada insanların bir gün robotlar yüzünden işsiz kalması gibi genel bir endişe var. Aslında, şimdiye kadar bunun örneklerini de görmedik değil. Fabrikalarda makineler, insanların gördüğü işi daha hızlı, daha ucuz ve hatasız yapabiliyorlar. Hindistan, bu durumdan duyduğu endişeyi belli edercesine sürücüsüz otomobillere karşı olduğunu dile getirdi.

Hindustan Times’ın haberine göre; Hindistan Şehirlerarası Yollar ve Karayolu Ulaşımı Bakanı Nitin Gadkari, ülkede sürücüsüz otomobillerin kullanımına izin verilmeyeceğini belirtti. Rapor edilen açıklamasında Gadkari, “Hindistan’da sürücüsüz otomobillere izin verilmeyecek. Bu konuda çok kararlıyız. Meslekleri yok edecek hiçbir teknolojiyi istemiyoruz. İşsizlik sorununun baş gösterdiği bir ülkede meslekleri yok edecek teknolojilere yer veremezsiniz.” ifadelerini kullandı.

Sürücüsüz otomobil teknolojisinin taksi şoförleri ve özel şoförleri işsiz bırakabileceği doğru. Ancak, bunun için teknolojinin önüne geçmenin akılcı olup olmadığı da tartışmaya açık. Diğer bir yandan, makinelerin insanlardan daha hızlı tepki vermesi ve hata yapma ihtimalinin çok daha düşük olabilmesi güvenlik açısından da pozitif bir gelişme olarak değerlendirilebilir.

Ayrıca, enerji verimliliği açısından da sürücüsüz araba teknolojisinin daha üstün olduğu kesin olarak söylenebilir. 2020 yılına kadar 5 milyon mesleğin robotlar tarafından ele geçirileceği tahmin edilirken, Bill Gates’in de önerdiği gibi robotlara da vergi yükümlülüğü yüklenmesi gündeme gelebilir. Ancak eğri oturalım doğru konuşalım, 1.2 milyar nüfuslu bir ülkede artması muhtemel işsizlik nufüsunun, ciddi bir tehdit olabileceğini de göz ardı etmemek gerekiyor.

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Yazar: - 25.07.2017

Hindistan, Meslekleri Korumak Adına Sürücüsüz Otomobilleri Yasaklayabilir İçin Yorum Yaz

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