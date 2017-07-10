Hipersonik Uçak Teknolojisi Çok Yakın

Gördüğünüz en hızlı şey neydi? Mesela bir savaş jeti? Artık yolcu uçakları da bu hızlara ulaşabilecek desem? Öyle ki, Londra ve New York gibi iki merkez arası mesafe 2 saate kadar düşecek, nasıl kafanıza yattı mı?

"Madem yapılabiliyordu, neden yapılmadı?" gibi sorularınız eminim vardır. Durumu şöyle kısaca özetlemeye çalışayım. Savaş jetleri gibi araçların hızını ölçmek için gündelik hayatta pek kullanmadığımız Mach birimi kullanılır. Yalnızca alınan km’yi değil sıcaklığı da hesaba katan birimi örnekleyecek olursak; 1 Mach 15 santigrat derecede yere yakın yerlerde yaklaşık 1225 km/saattir. Yükseklere çıkıldıkça bu değerin düştüğü gözlenir, örneğin atmosferin bittiği yerde yani yaklaşık 11 bin km yükseklikte bu değer 1062 km olarak ölçülür. Hayalinizde canlandırdığınız jetlerin ortalama hızıysa 2.25 Mach civarındadır.

5 Mach’a ulaşabilen hipersonik uçaklar için gerekli olan malzemenin, 2 bin santigrat derecenin üzerine dayanabilmesi beklenir ve en sert seramik karo bile bu şartlara uyum sağlayamaz. İngiliz ve Çin araştırmacılarından oluşan bir ekip, mevcut seramiklerden yaklaşık 12 kat daha etkili bir karpit esaslı seramik kaplama tasarladılar. Öyle ki, bu tasarım artık hipersonik uçakların üretiminde çığır açacak.

Manchester Üniversitesi ve Çin'deki Orta Güney Üniversitesi’nin ortaklaşa çalışması sonucu üretilen materyal, yüksek hız sonucunda ortaya çıkan 3 bin santigrat sıcaklığına dayanıklı. Şimdilik üretimi kısıtlı olan malzemenin hemen yarın kullanıma geçilmesi söz konusu olmasa da mevcut teknoloji gelişim hızı göz önüne alındığında, bir kaç sene içerisinde Dünya’nın bir ucundan diğerine yapılan yolculukların şaşırılacak derecede kısaldığına şahit olabiliriz.

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