Hızlı ve Öfkeli 8 ya da Fate of the Furious,Tüm Rekorları Solladı

Fate of the Furious yani bildiğimiz Hızlı ve Öfkeli 8 filmi bu hafta vizyona giren 8 filmi ve ondan önce hasılat rekorları kıran Star Wars: The Force Awakens, filminin de rekorunu kırdı.

Hollywood film sektöründe ilk hafta açılış hasılatları yoğun olarak filmlerin geleceğini de belirler. Bir devam filmi daha gelecek mi, bu hasılat rakamlarına bakarak kolayca anlaşılabilir. İşte, serinin 8'inci prodüksiyonu olan Fate of the Furious, bu açıdan bir devam filminin gelebileceğini de netleştirmiş oldu. Film 529 milyon dolar açılış hasılatı yakalamış olan Star Wars: Güç Uyanıyor'u da geçerek 532.5 milyon dolarlık ilk hafta hasılatıyla ulaşılması zor bir rekora imza attı.

Fizik kurallarına karşı koyan araba takip sahneleri, muhteşem kadrosu ile seyirciyi koltuklara çivileyen Fate of the Furious,bundan önce yapılan diğer Hızlı ve Öfkeli filmlerinden çok daha fazla gelir elde ederek kendi devam filmlerinin hasılatını da geçti.

Filmin son fragmanına bir göz atarak, bu hasılatta ne kadar haklı olup olmadığını bir kez daha gözden geçirmek isteyenler için minik bir hatırlatma yapalım.

