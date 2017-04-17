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Hızlı ve Öfkeli 8 ya da Fate of the Furious,Tüm Rekorları Solladı

Hızlı ve Öfkeli 8 ya da Fate of the Furious, 553 Milyon Dolarla Tüm Rekorları Solladı

Fate of the Furious yani bildiğimiz Hızlı ve Öfkeli 8 filmi bu hafta vizyona giren 8 filmi ve ondan önce hasılat rekorları kıran Star Wars: The Force Awakens, filminin de rekorunu kırdı.

Hollywood film sektöründe ilk hafta açılış hasılatları yoğun olarak filmlerin geleceğini de belirler. Bir devam filmi daha gelecek mi, bu hasılat rakamlarına bakarak kolayca anlaşılabilir. İşte, serinin 8'inci prodüksiyonu olan Fate of the Furious, bu açıdan bir devam filminin gelebileceğini de netleştirmiş oldu. Film 529 milyon dolar açılış hasılatı yakalamış olan Star Wars: Güç Uyanıyor'u da geçerek 532.5 milyon dolarlık ilk hafta hasılatıyla ulaşılması zor bir rekora imza attı.

Fizik kurallarına karşı koyan araba takip sahneleri, muhteşem kadrosu ile seyirciyi koltuklara çivileyen Fate of the Furious,bundan önce yapılan diğer Hızlı ve Öfkeli filmlerinden çok daha fazla gelir elde ederek kendi devam filmlerinin hasılatını da geçti.

Filmin son fragmanına bir göz atarak, bu hasılatta ne kadar haklı olup olmadığını bir kez daha gözden geçirmek isteyenler için minik bir hatırlatma yapalım.

İndir43 MB
Traffic Racer Android
Traffic Racer Android Android için Araba Yarışı Oyunu

İndir5.2 MB
Dr. Driving Android
Dr. Driving Android Android için Yarış Oyunu

İndir
Asphalt 8: Airborne Android
Asphalt 8: Airborne Android Android için Araba Yarışı Uygulaması

İndir285 MB
Fast & Furious 6: The Game
Fast & Furious 6: The Game Windows 8.1 için Resmi Hızlı ve Öfkeli Oyunu

İndir270 MB
Fast & Furious 6: The Game Windows-phone
Fast & Furious 6: The Game Windows-phone Windows Phone için Hızlı ve Öfkeli 6 Oyunu

İndir
Asphalt Xtreme Android
Asphalt Xtreme Android Android İçin Arazi Yarışı Oyunu

İndir
Hill Climb Racing 2 Android
Hill Climb Racing 2 Android Android İçin Engebeli Arazide Yarış Oyunu

Fast and Furious'un Yönetmeni ve Google'dan 360 Derece Bilim Kurgu Filmi İzleyin

Hızlı ve Öfkeli 8'in Yeni Fragmanı Yayınlandı

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Yazar: - 17.04.2017

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