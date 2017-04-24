HOLO, sayıları toplayarak ilerlemeye dayanan bulmaca oyunlarından. İlk olarak Android platformuna çıkış yapan (belki de Android'e özel kalacak) minimalist bulmaca oyununda hedefiniz 1000. Sadece toplama yaparak 1000’e ulaşmanız gerekiyor.

3 x 3 tabloda sayıları toplayarak 1000 rakamına ulaşmaya çalışıyorsunuz. Ancak çok hızlı düşünüp hareket etmeniz gerekiyor. Orantılı olarak belirlenmiş sayılar her 5 saniyede bir değişiyor. Yani sayılar arasında seçim yapmak için maksimum 5 saniye süreniz var. Bu arada her rakamın bir skor değeri var ve büyük rakamlar üzerinden giderseniz daha fazla puan alıyorsunuz. Daha fazla puan da beraberinde daha fazla ek süreyi getiriyor.