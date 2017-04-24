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HOLO
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HOLO

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Editör Puanı: 5/5
5
HOLO
HOLO
HOLO
HOLO
HOLO

Hedef sayıya saniyeler içinde ulaşmalısınız.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

HOLO, sayıları toplayarak ilerlemeye dayanan bulmaca oyunlarından. İlk olarak Android platformuna çıkış yapan (belki de Android'e özel kalacak) minimalist bulmaca oyununda hedefiniz 1000. Sadece toplama yaparak 1000’e ulaşmanız gerekiyor.

3 x 3 tabloda sayıları toplayarak 1000 rakamına ulaşmaya çalışıyorsunuz. Ancak çok hızlı düşünüp hareket etmeniz gerekiyor. Orantılı olarak belirlenmiş sayılar her 5 saniyede bir değişiyor. Yani sayılar arasında seçim yapmak için maksimum 5 saniye süreniz var. Bu arada her rakamın bir skor değeri var ve büyük rakamlar üzerinden giderseniz daha fazla puan alıyorsunuz. Daha fazla puan da beraberinde daha fazla ek süreyi getiriyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
STUDIO 84
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