Hotstar(Android)
Android İçin Film ve Dizi Uygulaması
Spor, film, dizi, canlı tv ve dahası bu uygulamada
Hotstar, genellikle yabancı film ve dizileri takip ediyor, Türkçe dublaj yerine orijinal dilde izlemeyi tercih ediyorsanız içeriğine bakmanızı istediğim Android uygulamalarının başında geliyor.
Prison Break, Game of Thrones, How I Met Your Mother, Silicon Valley ve daha nice yabancı dizinin yanı sıra Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Vin Diesel gibi ünlü isimlerin çevirdiği filmler ve çocukların izlemeye doyamadığı Buz Devri, Alis Harikalar Diyarında, Oyuncak Hikayesi dahil klasikler dışında spor karşılaşmaları (tenis, futbol, Formula 1, badminton, kriket) ve çoğunun ismini ilk kez duyacağınız birkaç yabancı TV kanalı sunuyor Hotstar. İçerik yönünden zengin bir uygulama ancak popüler dizi ve filmler (çok eski olanlar hariç) ücretsiz izlemeye açık değil.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0.3 ve üzeri
- Üretici:
- Novi Digital
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