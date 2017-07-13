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Hotstar

(Android)
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Editör Puanı: 4/5
4
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Hotstar

Android İçin Film ve Dizi Uygulaması

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Spor, film, dizi, canlı tv ve dahası bu uygulamada

Hotstar, genellikle yabancı film ve dizileri takip ediyor, Türkçe dublaj yerine orijinal dilde izlemeyi tercih ediyorsanız içeriğine bakmanızı istediğim Android uygulamalarının başında geliyor.

Prison Break, Game of Thrones, How I Met Your Mother, Silicon Valley ve daha nice yabancı dizinin yanı sıra Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Vin Diesel gibi ünlü isimlerin çevirdiği filmler ve çocukların izlemeye doyamadığı Buz Devri, Alis Harikalar Diyarında, Oyuncak Hikayesi dahil klasikler dışında spor karşılaşmaları (tenis, futbol, Formula 1, badminton, kriket) ve çoğunun ismini ilk kez duyacağınız birkaç yabancı TV kanalı sunuyor Hotstar. İçerik yönünden zengin bir uygulama ancak popüler dizi ve filmler (çok eski olanlar hariç) ücretsiz izlemeye açık değil.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Novi Digital
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