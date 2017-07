Popüler dizi, filmler, spor karşılaşmaları tek bir yerde

Hotstar, yabancı dizi ve filmleri takip edenlere tavsiye edeceğim bir iOS uygulaması. En yeni filmleri DVD’si ile aynı anda izleme gibi bir takıntınız yoksa, filmleri Türkçe dublaj yerine orijinal dilde izlemeyi seviyor, Game of Thrones, Prison Break, How I Met Your Mother gibi popüler dizileri takip ediyorsanız indirin, pişman olmazsınız.

Hotstar’ın içeriğine baktığımızda Hollywood filmleri ve ülkemizde de ciddi takipçisi, izleyicisi olan dizilerin yanında Star Plus, Life OK, Asianet, Star Pravah, Star Utsav, Star World gibi adını sanını duymadığımız TV kanallarını sunan Hotstar, ücretsiz olarak görünse de aslında abonelik modelli çalışıyor. Daha doğrusu; çok eski film ve diziler haricinde “popüler” kategorisinde tüm içerikler premium abonelerine açık.