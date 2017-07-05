HTC Desire 10 Pro Patladı, Ciddi Sağlık Sorunlarına Sebep Oldu!

Yükselen hava sıcaklığı, üretim hatası gibi sebeplerle, birçok ünlü firmanın cihazlarında yaşanan patlama haberlerini hepimiz işitmişizdir. Ancak bu sefer korkutucu bir vaka yaşandı ve ciddi sağlık sorunlarına sebep olan olay gündeme damgasını vurdu. Bir HTC Desire 10 Pro patlayarak sahibine ciddi sahibini ciddi bir şekilde yaraladı.

Nidhi Kapoor adlı bir kadın yayınladığı Facebook paylaşımında, kullandığı HTC Desire 10 Pro'nun aniden patlaması sonucu yaşadıklarını paylaştı. Kullanıcı, cihazı 17 Ocak 2017'de aldığını ve patlama sırasında cihazın şarja takılı olmadığını söylerken, patlamanın aşırı ısınma veya pilden kaynaklı bir sorunla ilgili olmadığının da altını çizdi.

Kapoor yayınladığı yazısında olayı şöyle özetledi; "HTC 10'um patladı ve parmaklarımı yaktı, gözlerimde enfeksiyon oluştu. Cihazı 17 Ocak 2017'de satın aldım. Patlayalı bir hafta oldu ve o günden beri HTC bana cevap vermedi. E-posta kimliğimi ve IMEI numaramı o kadar çok vermeme rağmen hala bunları istemeye devam ediyorlar. Telefon patladığında şarjda bile değildi. Artık çalışamayacağım ve günlük aktivitelerde yer almam mümkün değil. Bunun için bazı cevaplar talep ediyorum."

Yayınladığı yazının ardından HTC soruşturma başlattı ve direkt mesaj yoluyla Kapoor'a ulaşarak bu durum hakkında detaylı bilgi edindi. Yukarıdaki resimden Kapoor'un çektiği acıyı az çok tahmin edebiliriz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Umarım her iki taraf için de orta yol bulunur ve tüm üretim firmaları bu tarz durumlar için daha ciddi önlemler alır.

Stres Çarkı, Stres Alacağına Alev Aldı