HTC One X10 Yüksek Batarya Kapasitesiyle Resmiyete Kavuştu

Şubat ayında ilk posteri sızan ve daha sonraki sızıntılarda da yüksek batarya kapasitesine sahip olacağı anlaşılan HTC'nin yeni amiral gemisi One X10 resmi olarak tanıtıldı.

Bir süredir gündemi meşgul eden HTC One X10 hakkındaki detayları daha öncelerde sizlere duyurmuştuk. Üst-orta seviyeye hitap etmesini beklediğimiz HTC One X10 resmi olarak tanıtıldı. One serisinin önceki telefonlarında olduğu gibi metal kasa ile karşımıza çıkan telefon yüksek özellikleri düşük fiyat ile birleştiriyor. Telefonun en fazla dikkat çeken özelliği ise 4000 mAh'lik dev gibi bataryası.

HTC One X10 Teknik Özellikleri

Şık bir tasarım ile karşımıza çıkan telefon 5,5 inç'lik Full HD sahip. Super LCD teknolojisini kullanan ekran aynı zamanda Gorilla Glass ile korunuyor. Gücünü 8 çekirdekli MediaTek Helio P10'dan alan One X10, 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı sunuyor. 4000 mAh'lik dev gibi bir de bataryaya sahip olan telefon siyah ve gümüş renkleriyle satışa sunulacak. Ayrıca telefonun arka kısmında parmak izi sensörü de yer alıyor.

F/2.0 diyafram değerine sahip 16 MP'lik arka kamera ve F/2.2 diyafram değerine sahip olan 8 MP'lik ön kamera ise yükse kaliteli fotoğraflar çekmek için kullanılabilir olacak. Android 6.0 Marshmallow işletim sistemine sahip olacak telefon HTC Sense arayüzünü kullanacak.

HTC One X10 Çıkış Tarihi ve Fiyatı

İlk olarak sadece Rusya'da satışa sunulacak olan HTC One X10'un hangi ülkelere geleceği bilinmiyor. Telefon ilerleyen tarihlerde 355 Dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak.

