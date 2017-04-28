HTC U 11 İlginç Reklam Filmiyle Çıkış Tarihini Duyurdu

Akıllı telefon pazarının dev şirketlerinden biri olan HTC, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde yeni amiral gemisi HTC U 11’i tanıtacak. Son olarak şirket, içeriği oldukça ilginç bir reklam filmi paylaşarak telefonun duyurulacağı tarihi de açıkladı. HTC U 11, 16 Mayıs 2017 tarihinde duyurulacak.

Tayvanlı teknoloji devi HTC, paylaştığı 30 saniyelik kısa reklam filminde telefonun pazarlama odağı olan “hassas kenar” özelliğini ön plana çıkardı. Akıllı telefonlarda bir ilk olacak bu özellik ile dokunmaya duyarlı ve sıkıştırılabilir olan kenarlar, uygulanan baskıya göre bazı eylemleri gerçekleştirebilecek. Yani dokunma hassasiyetine ve esnekliğine sahip kenarlar kullanıcıların uyguladığı baskıya göre eylem yorumlayabilecek.

İçeriği oldukça dikkat çekici olan kısa reklam filminde hassas kenar özelliği hakkında anlattıklarımızdan fazla bir detay vermeyen HTC, geride bazı soru işaretleri bırakmış oldu. Bu da gösteriyor ki merakla beklenen amiral gemisi HTC U 11’in duyurulacağı tarih olan 16 Mayıs’a kadar yeni reklam filmleri gelebilir.

Daha önce ortaya çıkan raporlara göre HTC U 11, 12 megapiksel arka ve 16 megapiksel ön kameraya sahip olacak. Ancak arka bölümde çift lensli bir kamera olup olmayacağı hala aydınlatılamadı. Telefonun en büyük artılarından biri de 4000 mAh kapasitesindeki bataryası. 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip olan HTC U 11, gücünü ise Qualcomm Snapdragon 835 işlemciden alacak. 5.5 inç ekrana sahip olması beklenen HTC U 11 için siyah, mavi, kırmızı, beyaz ve gümüş olmak üzere beş farklı renk seçeneği sunulacağı da son gelen bilgiler arasında yerini aldı.

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