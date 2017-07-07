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HTC'nin Gelirlerinde Rekor Artış Görüldü

HTC Yüzde 50 Kar

HTC uzun yıllardır mobil pazarda pek bir etki gösteremiyor. HTC U11'den önceki amiral gemileri müşterileri cezbetmek için ilginç özelliklere sahip olmadığından sürekli zarar açıklayan şirket, nihayet şeytanın bacağını kırmış gözüküyor. Kendini tekrar eden cihazlardan kurtulan HTC, içinde bulunduğumuz çeyrekte iyi bir performans gösterdi ve gelirlerini artırdığını açıkladı.

HTC'nin Haziran 2017'deki geliri geçen aya göre yüzde 52.1 artarak 6.9 milyar tayvan dolarına ulaştı. Bu aynı zamanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8.38'lik bir artışa tekabül ediyor. Mayıs 2017'nin gelirine bakıldığında ise şirket, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33 daha az kazanmıştı. 

HTC durumu hala toparlayabilmiş değil, fakat bu ay yaşanan yükseliş şirketin ciddi bir atak yapmasını sağlayabilir. HTC U11 bile bu çeyreğin sonunda şirketin büyük kayıplarını engellemeyezse, oldukça zorlu bir yıl geçirebilirler. Bu şekilde devam ederse de, HTC'nin yakında akıllı telefon pazarında daha büyük bir oyuncu olabileceğini söyleyebiliriz. 

HTC'nin Ocean Life Kod Adlı Telefonu Ortaya Çıktı

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Yazar: - 07.07.2017

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