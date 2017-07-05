HTC'nin Ocean Life Kod Adlı Telefonu Ortaya Çıktı

HTC'nin amiral gemisi HTC U11'i hatırlıyor musunuz? Cihaz şirket için önemli bir başarı elde etti ve şimdi de HTC bu momentumdan yararlanmak isteyecekmiş gibi görünüyor. Nitekim HTC, Ocean Life kod adında bir akıllı telefonun ayrıntıları ortaya çıktı.

LlabTooFer sayesinde ortaya çıkan söylentilere göre, HTC'nin şu anda Ocean Life adını taşıyan bir cihaz üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Cihaz U11'in daha küçük bir versiyonu olacak ve büyük özelliklerin çoğu küçük bir çerçeveye yerleştirilecek. Ocean Life aynı zamanda kullanıcıların ekranla etkileşimini artıracak bir Edge Sense (kenar duyarlılığı) teknolojisini de destekleyecek. Ayrıca, 5.5 inç 1080p HD ekranı, Qualcomm Snapdragon 660 işlemcisi ve arkasında da 16 megapiksellik bir kamerası bulunacak.

HTC'nin Ocean Life'da Bluetooth 5.0, 16 megapiksel ön kamera, 2600 mAh batarya, Android 7.1.1 Nougat ve Sense 9.0 kullanıcı arabirimi kullanacağı da söylentiler arasında yerini aldı. En dikkat çeken özelliklerden biri de, HTC'nin USonic teknolojisini de bu cihazda kullanabileceği oldu. Şirketin mümkün olan en iyi ses deneyimini sunmak istediği öngörülüyor.

Ocean Life dedikodusu doğru çıkarsa almayı düşünür müsünüz?

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