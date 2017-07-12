HTC'nin Son Amiral Gemisi U11 Sonunda Türkiye'de

Bir telefonda aradığınız özelliklerin başında kamera teknolojileri geliyorsa bu yeni HTC’ye bayılacaksınız! Yeni sıkıştırma etkileşimli kamerası sayesinde fotoğraf çekmek çok kolay, üstelik 12MP HTC UltraPixel 3 arka, 16 MP ön kamerasıyla çektiğiniz fotoğrafların kalitesine hayran kalacaksınız.

HTC Edge Sense özelliği sayesinde, fotoğraf çekmek için telefonu sıkmanız yeterli. Üstelik HTC U11, dünyaca ünlü bağımsız test kuruluşu DxOMark derecelendirmesinde hem fotoğraf hem de video için bir akıllı telefon kamerasının şimdiye kadar aldığı en yüksek skora imza attı. Ayrıca, tam sensörlü otomatik odaklama teknolojisi, yeni Ultra Hızlı OtoFokus’la profesyonel kamera ayrıcalıklarını cebinize getirecek.

HTC Sense Companion ve Google Assistant olmak üzere 2 farklı asistanı bir arada sunan U11, Aktif Gürültü Önleme ve kişisel duyularına göre ses ayarlama özelliğini bir araya getiren HTC USonic kulaklıklarla geliyor. İç kulağı sonar benzeri gelişmiş bir teknoloji ile haritalandıran USonic teknolojisi, ses profilini benzersiz bir şekilde kullanıcıya uyarlayarak optimize edilmiş bir müzik deneyimi sağlıyor. 4GB RAM ve 64GB depolama alanına sahip yeni HTC U11, 3.799 TL önerilen fiyatıyla raflarda yerini alacak.