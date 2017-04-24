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HTC'nin Yeni Telefonu HTC U 11 Olabilir

HTC U 11 Özellikleri

Tayvanlı telefon üreticisi HTC'nin bir sonraki amiral gemisi telefonuna dair söylentiler sürerken, yeni haberler cihazın ismine odaklandı. Yapılan haberlere göre yeni telefonun ismi, HTC U 11 olacak. 

Snapdragon 820 kullanan HTC 10'un ardından aynı sene içerisinde 835 kullanan bir başka telefon daha çıkarması beklenen HTC'nin, yeni telefonuna isim vermekte zorlandığı söylendi. İlk olarak HTC Ocean olarak ortaya çıkan bu telefonun, ardından HTC 11 olarak adlandırılacağı iddiaları ortaya atılmıştı. Ardından HTC U isminde karar kılan şirketin, bu kararında da değişikliğe giderek, telefonuna HTC U 11 adını vereceği gündeme geldi. 

Twitter üzerinden yaptığı sızıntı haberlerle gündeme gelen Evan “@evleaks” Blass tarafından ortaya atılan bu habere göre; HTC hem bu telefonun HTC 10'un devamı olarak görülmesini hem de HTC U Ultra serisiyle aynı ailede olduğunun görülmesini istemesi sebebiyle böyle bir isimlendirmeye gitti. 

HTC daha önce yaptığı bir açıklama ile 16 Mayıs tarihinde yeni bir HTC U telefon duyurluacağını belirtmişti. Daha önce ortaya çıkan haberlerde bu telefonun 5.5-inch QHD ekrana, Qualcomm Snapdragon 835 işlemciye, 4GB RAM'e ve 16MP kameraya sahip olacağı iddia edilmişti.

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Yazar: - 24.04.2017

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