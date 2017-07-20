Huawei Band 2 ve Band 2 Pro Geliyor!

Giyilebilir cihaz pazarında önemli bir yeri olan Huawei, yeni akıllı saatleri olan Band 2 ve Band 2 Pro'yu duyurdu. Huawei'nin her iki akıllı saatte de biraz daha ''Geleneksel'' olmaya çalıştığını söyleyebilirim.

Huawei Band 2 serisi; atılan adım, gidilen mesafe, yakılan kalori gibi değerleri rahatlıkla ölçebiliyor. Ayrıca içerisinde kullanıcılarını 7/24 takip eden kalp atış sensörü de yer alan Band 2, özellikle sporcular için tasarlanmış dersek çok doğru olacaktır.

Band 2 Pro'da yeni gelen üç farklı özellik bulunuyor. Bu özelliklerden en çok dikkat çekeni VO2 Max parametresi. VO2 Max, kullanıcının egzersiz sırasında oksijen tüketimini ölçüyor. TruSleep ile Running Coach sanal antrenörünü de içerisinde barındıran Band 2 Pro, otomatik uyku izleme ve GPS gibi özellikleri de kullanıcıların beğenisine sunuyor.

Huawei, yeni Band serisi akıllı saatlerinin uzun pil ömrüyle övünürken, pek çok akıllı saati utandarmayı da hedefliyor diyebiliriz. Ayrıca Band 2 serisi, 21 gün boyunca kullanım süresi sunuyor. Ancak, nabız ölçer sürekli açık kalırsa bu süre 7 güne kadar düşebiliyor. Akıllı saatlerin fiyatları ise henüz açıklanmadı.

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