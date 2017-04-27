Huawei, Cebinize Sığacak Bilgisayar HiKey 690'ı Tanıttı

Daha çok akıllı telefonlarıyla tanıdığımız Huawei, Raspberry Pi'nin rakibi olacak Android işletim sistemini kullanan küçük bilgisayarı HiKey 960'ı tanıttı. Bir baskılı devre kartı şeklinde hazırlanan Huawei HiKey 960, Google, ARM, Archemind ve LeMaker gibi firmaların iş birliğiyle geliştirilmiş bir proje. Huawei HiKey 960 temel olarak güce ve görüntü alacak bir monitöre bağladığınızda çalışmaya hazır hale gelen bir bilgisayar olarak tanımlanabilir. HiKey 960 üzerinde yer alan USB girişleri sayesinde cihaza harici depolama birimleri, klavye ve fare gibi cihazlar bağlayabiliyor, HDMI çıkışıyla görüntüyü büyük ekranlı monitör veya televizyona aktarabiliyorsunuz.

HiKey 960'ın donanımsal gücü ise Huawei'nin kendi ürettiği işlemciden geliyor. Huawei Kirin 960 işlemci 3 GB miktarındaki LPDD4 RAM ile birleştiriliyor. HiKey 960'ın grafik işlemcisi ise Mali G71. HiKey 960'ın diğer teknik özellikleri ise Bluetooth 4.1 bağlantısı, 802.11 b/g/n/ac WiFi bağlantısı ve m.2 PCI Express arayüzü. m.2 PCI Express arayüzü sayesinde HiKey 960'a yüksek performanslı m.2 SSD'ler bağlayabiliyorsunuz.

HiKey 960'ın kullanım amacı olarak yazılım ve sürücü geliştirilmesi gösteriliyor. Bunun yanısıra HiKey 960 robotlar, insansız hava araçları ve akıllı cihazlar gibi teknolojik ürünlerde kullanılabilecek.

HiKey 960'ın önümüzdeki ay Avrupa, Amerika ve Japonya'da 239 $ fiyatla satışa sunulması bekleniyor.

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