Huawei, Türkiye Pazarında Gözünü Zirveye Dikti

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Huawei, akıllı telefon pazarında dünya çapında yakaladığı yüksek satış rakamlarını Türkiye’de de görmek istiyor. Ürünlerine oldukça güvenen şirketin ilk hedefi Türkiye’nin akıllı telefon pazarında faaliyet gösteren üç büyük firmadan biri olmak.

Huawei’nin Türkiye’de orta vadede hedeflerinden bahseden Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği İş Birimi Pazarlama Direktörü Cem Sezer, şirketin Türkiye’deki Pazar payını artırmak istediklerini ve dünyada olduğu gibi Türkiye’nin de akıllı telefon pazarında üç büyük firmadan biri olmayı amaçladıklarını belirtti. Türkiye’ye yapılan yatırımların arttığını belirten Sezer, "Huawei, İtalya, Finlandiya, İspanya gibi Avrupa'nın önemli pazarlarında çok yüksek satış rakamlarına ulaştı. Biz de Türkiye'de koyduğumuz bu hedefe, en kısa sürede ulaşmak istiyoruz”. dedi.

Türk tüketicilerin beğenisini kazanmak için satış sonrası hizmeti ön plana çıkardıklarını aktaran Sezer, dünyada tüketicilerin sosyoekonomik dağılıma göre telefon tercihinde bulunurken, Türk tüketicilerin marka esaslı tercih yaptığını belirtti. Satış sonrası hizmet stratejisi kapsamında P10, P9 Lite gibi çok satan modeller için ilk üç ay koşulsuz ekran değişimi hizmeti verdiklerini ileten Sezer, bu konuda tüketicilerden gelen geri bildirimin oldukça olumlu olduğunu söyledi.

Tüketicilerin geleneksel “Çin Malı” algısını değiştirmeyi hedeflediklerini aktaran Sezer, Çin’in teknolojik ürünlerde kaliteyi çok artırdığını ve hatta Çin’in bir teknoloji üssü olduğunu savundu. Yapay zeka teknolojinde de Huawei’nin yaptığı çalışmalara vurgu yapan Sezer, sözlerini yapay zeka teknolojilerinin yakın geleceğe damga vuracağını söyleyerek bitirdi.

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