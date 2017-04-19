Huawei Watch 2 Piyasaya Çıktı

Çinli üretici Huawei'nin birkaç hafta önce duyurduğu Huawei Watch 2, ABD'de piyasaya sürüldü. Android Wear 2.0 sürümü için tasarlanan saatin, yakın zaman içinde diğer bölgelerde de satılmaya başlanacağı söylendi.

Huawei Watch 2'nin ABD'de Beton Gri ve Karbon Siyah renk seçenekleri ile satın alınabileceği belirtilirken, tüketicilerin çeşitli indirimler kazanacağı da duyuruldu. Huawei Watch 2'nin ilk sahiplerinin, saatle birlikte Google Play Music'te on haftalık ücretsiz üyelik kazanacaklarının da altı çizildi. Fakat bu kampanyanın sadece kısa bir süreliğine geçerli olacağı, saati daha sonra alacak kullanıcıların bu kampanyadan yararlanamayacağı da açıklandı.

Amazon, Best Buy, Walmart, NewEgg ve diğer büyük mağazalardan satın alınabilecek Huawei Watch 2, çeşitli üstün özelliklere de sahip. 1.2-inch büyüklüğüne AMOLED ekran kullanan akıllı saat, 390×390 çözünürlük sunuyor. Bunun yanı sıra 768MB RAM ve 4GB depolama alanı ile gelen akıllı saatin 420mAh büyüklüğünde bir bataryası var. IP68 sertifikasına da sahip olan Watch 2'nin fiyatı, 299 dolar yani 1,096TL.





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