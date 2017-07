Humble Bundle Üzerindeki Saints Row Kampanyasını Kaçırmayın!

Humble Bundle üzerinde yine muhteşem indirimler bizleri bekliyor. Humble Bundle'ın bu indirimi, Saints Row kampanyası olarak adlandırılmış. Belirli miktarlarda ödeme yapan kullanıcılar her pakette en az 1 Saints Row oyununa sahip olabiliyoruz.

Saints Row Bundle ismi verilen kampanyada 1 dolar ödeyerek Risen 3: Titan Lords Comlete Edition, Deadlight: Director's Cut, Homefront ve Saint Row 2 oyunlarına kalıcı olarak sahip olabiliyoruz.

Saint Row isimli kampanyada, 5.08 dolar barajını aştığımızda da yukarıdaki oyunlarla birlikte başka oyunlara da sahip olabiliyoruz. alabiliyoruz. Bunlar; Saints Row: The Third, Saints Row: Gat Out of Hell, Mighty No. 9, Killer is Dead Nightmare Edition ve 6 gün 10 saat sonra belli olacak bir oyun. Kısaca, 5.08 dolar ödediğimizde toplamda 9 oyuna birden sahip olabiliyoruz.

15 dolar barajını ulaştığımızda, yine yukardaki tüm oyunlarla birlikte 4 oyuna daha kalıcı olarak sahip olabiliyoruz. 15 dolar verdiğimizde ek olarak Homefront: The Revolution Standard Edition, Saints Row 4: Game of the Century Edition, Saints Row The Third: The Full Package ve Saints Row: Gat Out of Hell - Devil's Workshop Pack isimli oyunlara sahip olabiliyoruz. Toplamda 13 oyun kalıcı olarak bizim oluyoruz.

75 dolar ücret ödediğimizde ise Agents of Mayhem isimli oyuna ön sipariş vermiş olacağız.

Humble Bundle'in bu yeni kampanyası, 13 gün daha sürecek. Kampanyaya buradan ulaşabilirsiniz.

