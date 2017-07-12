Humble Capcom İndiriminde DMC Sadece 1 Dolar!

Zaman zaman karşımıza sürpriz fırsatlarla çıkan Humble Bundle, yeni indirim kampanyasında Capcom oyunlarına yer verdi.

Humble Capcom Rising Bundle adı verilen kampanyada sadece 1 dolar ödeyerek 2013 yılında çıkmış DmC: Devil May Cry oyununa sahip olabilirsiniz. Buna ek olarak Strider ve Umbrella Corps oyunları da 1 dolar karşılığında Devil May Cry'ın yanında geliyorlar.

Kampanyada 7.31 $ ödeyen oyuncular yukarıdaki oyunlara ek olarak Dead Rising 2: Off the Record, Resident Evil HD Remaster, Resident Evil 0 HD Remaster ve Resident Evil 6 oyunlarına ve Umbrella Corps Deluxe Edition yükseltmesine de sahip olabiliyorlar. Eğer Capcom'un yayınladığı son oyunlar olan Resident Evil 7, Dead Rising 4 ve Street Fighter V oyunları ile ilgileniyorsanız kampanyanın ortalama tutarı olan 7.31 doları ödediğinizde bu oyunlar için indirim kuponu kazanıyorsunuz. Resident Evil 7 için yüzde 40, Dead Rising 4 için yüzde 50, Street Fighter 5 için yüzde 50'lik indirim kuponu bulunmakta.

12 $ ödediğinizde ise büyün bu oyunlara ve indirim kuponlarına ek olarak Dead Rising 2'ye, ve Dead Rising 3: Apocalypse Edition oyunlarına da sahip oluyorsunuz. Kampanya yaklaşık 2 hafta boyunca devam edecek. Kampanyaya bu sayfa üzerinden erişebilirsiniz.

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