Hunter Age, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir savaş oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Birbirinden zevkli dövüşler yapabileceğiniz oyunda gücünü ortaya koyuyorsunuz.

Birbirinden güçlü karakterlerin yer aldığı harika bir rol yapma oyunu olan Hunter Age, tamamı 3 boyutlu bir dünyada geçen bir oyundur. Fantastik mücadelelerin yer aldığı oyunda rakiplerinizle güç savaşları yapıyor ve gücünüzü gösteriyorsunuz. Zevkli bir deneyim sunan oyunda farklı karakterleri seçebiliyor ve mücadeleye girişebiliyorsunuz. Karakterinizi güçlendirebiliyor ve özel güçlerle donatabiliyorsunuz. Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda farklı özel güçler kullanabiliyor ve yeteneklerinizi sergileyebiliyorsunuz. Büyücü, Priest, Marut ve Boxer gibi karakterlere sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor. Dikkat seviyesi oldukça yüksek olan oyunda becerilerinizi sonuna kadar kullanmalısınız. Ayrıca oyunda stratejik hamleler yapmalı ve rakibinizi kısa sürede alt etmelisiniz. Eğer aksiyonu ve temposu yüksek bir savaş oyunu arıyorsanız Hunter Age tam size göre diyebilirim.

Cesur olmanız gereken oyunda farklı silahlar kullanabiliyor ve karakterinizi özelleştirebiliyorsunuz. Boş zamanlarınızda çok eğlenmenize neden olacak Hunter Age'i mutlaka denemelisiniz. Bu tarz oyunları seviyorsanız Hunter Age çok hoşunuza gidecek.

Hunter Age oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.