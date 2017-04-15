Hunter Age, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir rol yapma oyunudur. Birbirinden heyecanlı mücadelelerin yer aldığı oyunda rakiplerinizde dövüşüyor ve kazanmaya çalışıyorsunuz.

Efsanevi karakterlerin yer aldığı zevkli ve aksiyon dolu bir rol yapma oyunu olan Hunter Age, gücünüzü göstermeye çalıştığınız bir oyundur. Fantastik mücadelelerin gerçekleştiği oyunda rakiplerinizle savaşıyor ve kazanmaya çalışıyorsunuz. Özel güçler kullanabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Kolay oynanışa sahip olan oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Farklı karakterlerin yer aldığı oyunda dilediğiniz karakteri seçebiliyor ve geliştirebiliyorsunuz. Kullandığınız karakteri sürekli geliştirmelisiniz. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda stratejik hamleler yapmanız gerekiyor. Dikkatli olmalı ve yeteneklerinizi sergilemelisiniz. Eğer tempolu oyunlardan zevk alan biriyseniz Hunter Age oyununu mutlaka denemeniz gerekiyor.

Cesur olmanız gereken oyunda aynı zamanda dikkatli de olmanız gerekiyor. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir oyun olarak söyleyebileceğim Hunter Age, bu tarz oyunları sevenlerin mutlaka indirip denemesi gereken bir oyundur. Özel güçlerin ve harika animasyonların yer aldığı oyunda tempo hiç düşmüyor.

Hunter Age oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.