HyperX İki Yeni Mekanik Oyun Klavyesini Duyurdu

Klavyeler.. Zamanla daktiloyu tahtından indiren ve çeşitli türleri olan klavyeler, oyun severler için oldukça önemlidir. Özellikle oyun klavyeleri kullanış ve tasarım açısından birbirleri ile kıyasıya yarışıyor. Yarışmacılar arasından sizlere Alloy Elite ve Alloy FPS Pro'yu takdim edelim.

Kingston Technology'nin bünyesinde yer alan HyperX, Alloy Elite ve Alloy FPS Pro ismini verdikleri mekanik (basılırken ses veren tuş yapısına sahip) klavyelerini tanıttı. Tasarım konusunda titiz olan kullanıcıları göz önünde bulundurarak geliştirilen bu modellere, LED kurulumları da eklenmiş. Aydınlatma açısından kırmızı renk tercih edilirken, sağlamlık adına çelik kaplama bir kasa tercih edilmiş.

Sorunsuz LAN deneyimleri sunan klavyelerde, özel ses düğmeleri ile birlikte kesintisiz oyun oynamamızı sağlayan kullanışlı tuş kombinasyonları bulunuyor. Dokulu WASD tuşlarının yanı sıra; N-Key rollover (tüm tuşların aynı anda basılıp basılmadığını anlayabilme) özelliği, örgülü kablolama ve USB geçişleri de mevcut.

Yeni mekanik klavyeler 21 Ağustos'ta şirketin resmi mağazası vasıtasıyla sunulacak ve takip eden perakendecilerin katılımı sağlanacak. Belirlenen tarihte Alloy Elite 109.99 $, Alloy FPS Pro ise 79.99 $'dan ABD'de satışa sunulacak.

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