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İBB Navi
TamindirMobilNavigasyonİBB Navi - Android İçin İstanbul Navigasyon Uygulaması

İBB Navi

İBB Navi İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
İBB Navi
İBB Navi
İBB Navi
İBB Navi
İBB Navi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kapsamlı canlı navigasyon uygulaması

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

İBB Navi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İstanbullulara özel hazırladığı navigasyon uygulaması.

Günden güne büyüyen İstanbul’da yaşayan herkesin Android telefonunda olması gerektiğini düşündüğüm canlı navigasyon app ile anlık trafik yoğunluk durumunu görmekten otoparkların doluluk bilgilerine ulaşmaya, nöbetçi eczaneleri hızlıca öğrenmekten toplu ulaşım veya arabanızla kısa sürede hedefinize ulaştıran rotaları görmeye bir navigasyon harita uygulamasından bekleyeceğiniz her şey mevcut.

Hem telefon hem de tablette kullanılabilen İstanbul özel canlı navigasyon uygulaması İBB Navi, beta sürümde indirilmeye açılmasına rağmen sorunsuz kullanım deneyimi sunuyor; arayüz ve menüleri de kullanıcı dostu, sade hazırlanmış.

İstanbul’a yeni ayak basanlar için daha da önem kazanan ücretsiz navigasyon uygulamasının en beğendiğim özelliklerinden birisi; rotayı anlık trafik yoğunluk bilgilerine göre oluşturması. Bu sayede gideceğiniz noktaya trafiğe çok takılmadan, çok daha kısa sürede gidebiliyorsunuz. Alternatif rotalar, toplam mesafe, tahmini varış süresi gibi ek bilgiler elbette ekranınıza düşüyor. Hedef noktaya arabanızla değil de toplu taşıma araçlarını kullanarak gitmek istediğinizde İETT, Toplu Taşıma ve Metro Hatları karşınıza çıkıyor. Daha da güzeli seçtiğin yerin sokak görünümüne göz atarak detaylı bilgi alabilmeniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe İngilizce
Toplam:
3
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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