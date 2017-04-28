İBB Navi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İstanbullulara özel hazırladığı navigasyon uygulaması.

Günden güne büyüyen İstanbul’da yaşayan herkesin Android telefonunda olması gerektiğini düşündüğüm canlı navigasyon app ile anlık trafik yoğunluk durumunu görmekten otoparkların doluluk bilgilerine ulaşmaya, nöbetçi eczaneleri hızlıca öğrenmekten toplu ulaşım veya arabanızla kısa sürede hedefinize ulaştıran rotaları görmeye bir navigasyon harita uygulamasından bekleyeceğiniz her şey mevcut.

Hem telefon hem de tablette kullanılabilen İstanbul özel canlı navigasyon uygulaması İBB Navi, beta sürümde indirilmeye açılmasına rağmen sorunsuz kullanım deneyimi sunuyor; arayüz ve menüleri de kullanıcı dostu, sade hazırlanmış.

İstanbul’a yeni ayak basanlar için daha da önem kazanan ücretsiz navigasyon uygulamasının en beğendiğim özelliklerinden birisi; rotayı anlık trafik yoğunluk bilgilerine göre oluşturması. Bu sayede gideceğiniz noktaya trafiğe çok takılmadan, çok daha kısa sürede gidebiliyorsunuz. Alternatif rotalar, toplam mesafe, tahmini varış süresi gibi ek bilgiler elbette ekranınıza düşüyor. Hedef noktaya arabanızla değil de toplu taşıma araçlarını kullanarak gitmek istediğinizde İETT, Toplu Taşıma ve Metro Hatları karşınıza çıkıyor. Daha da güzeli seçtiğin yerin sokak görünümüne göz atarak detaylı bilgi alabilmeniz.