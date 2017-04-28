İBB Navi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İstanbullulara özel sunduğu en kapsamlı canlı navigasyon uygulaması. Nüfusu günden güne artan, birçok yatırımın yapıldığı İstanbul şehrine yeni ayak basmış, hatta yaşayanların dahi kullanabileceği navigasyon uygulaması hem iPhone hem de iPad ile uyumlu. Telefonda da tablette de kullanıcı dostu, sade arayüz sunuyor.

İstanbul ve Marmara Bölgesi'ni kapsayan, anlık trafik yoğunluğunu göstermekten toplu ulaşım seçeneklerine, otoparkların doluluk bilgilerinden nöbetçi eczanelerin yerine; bir navigasyon uygulamasında kişinin ihtiyaç duyabileceği tüm özellikler İBB Navi’de mevcut.

Gideceğiniz noktaya arabayla veya toplu ulaşım seçenekleriyle olabildiğince kısa sürede ulaşmanıza yardımcı olan İBB Navi uygulamasında yok yok. Sesli komutla gideceğiniz yeri arama ve favorilerinize ekleme, seyahat planlama, İETT – Toplu Taşıma ve Metro Hatları seçenekleriyle alternatif sunma, trafik durumunu canlı olarak izleme, trafik bilgisi alma (yolda kaza, yol çalışması veya trafik akışını etkileyen herhangi bir olumsuz durum varsa otomatik olarak yeni rota çizmesini beğendim), sokak görünümü, gece – gündüz modu ve daha saymakla bitmeyecek özellik İBB Navi’de mevcut.