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İki Kara Delik Birleşerek Dev Bir Canavara Dönüştüler

iki kara delik birleşti

İki kara delik birleşerek devasa bir uzay canavarı oluşturdu. Bu dehşetli olayda kara delikler birleşerek o kadar büyüdüler ki, tüm gezegenleri yutup, güneş sisteminin hepsini yok edecek kadar genişlediler.

Bu birleşmeden dolayı yeni oluşan kara delik, güneş kütlesinden 50 kat daha fazladaydı ve o kadar şiddetle büyüdü ki bu olay, uzay-zaman yapısının bozulmasına da neden oldu. Daha önce NASA, bu tür bir bütünleşmenin bilgisayarla simülasyonunu da yapmış ve YouTube kanalı üzerinden paylaşmıştı.

ABD'nin New Mexico Üniversitesinden bir araştırma ekibi, on yılı aşan gözlemler sonucunda, Dünya'dan 750 milyon ışık yılı uzakta çarpışan iki süper kütleli kara delikten yayılan sinyalleri izlediler ve kara deliklerin yörünge hareketini ve hızını hesaplamayı başardılar. Güneş'in kütlesinin 19 ve 32 kat büyük olan iki dev karadelik birleştiğinde, söz konusu olan bu muazzam delik oluştu. Araştırmacılar, Güneş'ten daha büyük bir hacme ulaşan kara deliklerin birbiri etrafında, 24 bin yılda tamamlanan bir yörüngede döndüklerini de tespit ettiler.

Bilim insanları, Çarpışmayı, bu çarpıcı kozmik olay tarafından üretilen uzay-zaman dalgalanmaları ve yerçekimi titreşimlerini saptayarak tespit etmeyi başardılar.

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NASA Virtual Lab Elektron Mikroskop Programı

Kara Deliklerin Yıldızları Nasıl Yok Edebileceğinin Videosu Yayınladı

Son Derece Hızlı Büyüyen Bazı Kara Delikler Endişe Yaratıyor

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Yazar: - 03.07.2017

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