?     Geri Bildirim
TamindirHaberTeknolojiİklim Değişikliğine Önlem Almak İçin Son 3 Sene

İklim Değişikliğine Önlem Almak İçin Son 3 Sene

iklim değişikliği tehklikesi

Bilim insanları, bu sene 12.’si düzenlenecek G20 zirvesi için, devletlere çağrıda bulundu: İklim değişikliği konusunda hedef 2020 olmalı!

60 bilim insanının bir araya gelerek yaptığı çalışmalar sonucu ortaya çıkan bulgulara göre, karbondioksit salınımında önlem alabilmek için son 3 senemiz kaldı. 2020’den sonra yapılacak her uygulama için artık çok geç kalınmış olacak.

İçlerinde Türkiye’nin de bulunduğu 19 güçlü ekonomi ülkesi ve Avrupa Birliği Federasyonu’nun katılımıyla gerçekleştirilen G20 zirvesi, 7-8 Temmuz tarihlerinde Almanya’nın Hamburg şehrinde gerçekleştirilecek. Uzmanlar, zirve öncesi yaptıkları uyarılarla, 2020 yılına kadar bir önlem alınmazsa, Paris İklim Anlaşması ile ortaya konulan hedeflere erişmenin imkansız hale geleceğini vurguladılar.

Özellikle enerji, altyapı, ulaşım, toprak kullanımı, endüstri ve finans alanlarında karbondioksit salınımının azaltılması gerektiğine dikkat çeken bilim insanları, G20 zirvesinde ciddi hedeflerin konularak uygulanmaya başlaması gerektiğinin altını çizdiler.

1 Haziran’da Donald Trump’ın görüşmelerden ayrıldıklarını resmen açıkladıkları Paris İklim Anlaşması’nı, 190’dan fazla ülke imzalamıştı. Anlaşma, sera gazı emisyonunu 2030'a kadar 56 milyar ton kadar düşürmeyi hedefliyordu. Ancak bilim insanlarına göre hedef, 2020 olarak yeniden güncellenmeli.

Yazar: - 29.06.2017

İklim Değişikliğine Önlem Almak İçin Son 3 Sene İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Marvel’s Inhumans Dizisinden İlk Fragman Geldi! Marvel’s Inhumans Dizisinden İlk Fragman Geldi! İlk olarak beyaz perde için hazırlanan, ancak daha sonrasında dizi olarak çıkış yapacağı belirtilen Marvel's Inhumans'tan ilk fragman yayımlandı.…
İşte Android 8.0 Güncellemesi Alacak Samsung Galaxy'lerin Listesi! İşte Android 8.0 Güncellemesi Alacak Samsung Galaxy'lerin Listesi!Android kullanıcılarını ilgilendiren yepyeni bir güncelleme geliyor. Android'i akıllı telefonlarında en çok kullanan markalardan biri olan Samsung,… Forza Motorsport 7'deki Tüm Araçların Listesi Yayımlandı Forza Motorsport 7'deki Tüm Araçların Listesi YayımlandıE3 2017 fuarında boy gösteren Forza Motorsport 7'nin çıkışına aylar kala oyundaki tüm araçların listesi yayımlandı. E3 2017 fuarının Microsoft…
Yapay Zeka 2030'da 16 Trilyon Dolar Kazandıracak Yerli Mobil Oyun Recontact: İstanbul, ABD'den Ödülle Döndü

ÇOK OKUNAN HABERLER

TEKNOLOJI HABERLERİ