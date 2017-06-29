İklim Değişikliğine Önlem Almak İçin Son 3 Sene

Bilim insanları, bu sene 12.’si düzenlenecek G20 zirvesi için, devletlere çağrıda bulundu: İklim değişikliği konusunda hedef 2020 olmalı!

60 bilim insanının bir araya gelerek yaptığı çalışmalar sonucu ortaya çıkan bulgulara göre, karbondioksit salınımında önlem alabilmek için son 3 senemiz kaldı. 2020’den sonra yapılacak her uygulama için artık çok geç kalınmış olacak.

İçlerinde Türkiye’nin de bulunduğu 19 güçlü ekonomi ülkesi ve Avrupa Birliği Federasyonu’nun katılımıyla gerçekleştirilen G20 zirvesi, 7-8 Temmuz tarihlerinde Almanya’nın Hamburg şehrinde gerçekleştirilecek. Uzmanlar, zirve öncesi yaptıkları uyarılarla, 2020 yılına kadar bir önlem alınmazsa, Paris İklim Anlaşması ile ortaya konulan hedeflere erişmenin imkansız hale geleceğini vurguladılar.

Özellikle enerji, altyapı, ulaşım, toprak kullanımı, endüstri ve finans alanlarında karbondioksit salınımının azaltılması gerektiğine dikkat çeken bilim insanları, G20 zirvesinde ciddi hedeflerin konularak uygulanmaya başlaması gerektiğinin altını çizdiler.

1 Haziran’da Donald Trump’ın görüşmelerden ayrıldıklarını resmen açıkladıkları Paris İklim Anlaşması’nı, 190’dan fazla ülke imzalamıştı. Anlaşma, sera gazı emisyonunu 2030'a kadar 56 milyar ton kadar düşürmeyi hedefliyordu. Ancak bilim insanlarına göre hedef, 2020 olarak yeniden güncellenmeli.