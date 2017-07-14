İklim Değişiklikleri Havayolu Taşımacılığını Alt Üst Ediyor

ABD’nin Columbia Üniversitesi’nde yapılan kapsamlı bir araştırmanın sonuçlarına göre; iklim değişikliklerinin ortaya çıkardığı aşırı sıcaklar, hava yolu ulaşımında aksamalara sebep olabilir. Özellikle sıcak iklimin görüldüğü havalimanlarında ve uzun mesafeli uçuşlarda bu etkinin arttığı ölçüldü.

Araştırmacılar, hava trafiğinin yoğun olduğu 19 havalimanından 5 farklı uçak modelini mercek altına aldı. Dün açıklanan araştırma sonuçlarına göre, sıcak havalarda gündüz kalkış yapması gereken uçakların yüzde 10 ila yüzde 30 oranında ağırlıklarını düşürmeleri gerekiyor. Bu oran, yaklaşık 320 kilograma ya da 3 yolcuya tekabül ediyor. Aşırı sıcakların yaşandığı havalimanlarında ağırlık sınırlamaları artabilirken, dünya genelinde değişen iklim koşullarına göre ağırlık sınırlamalarının değişmesine de kesin gözüyle bakılıyor. Sıcaklığa bağlı aksamalardan en çok etkilenecek havalimanları Bangkok, Dubai, Miami, Los Angeles, Phoenix, Denver, Washington DC ve New York’taki havalimanları gibi kısa piste sahip olanlar. Uzun pistlere sahip ve daha serin bölgelerdeki havalimanlarında bu etkinin daha az olacağı öngörüldü.

Aşırı sıcak havanın uçuşlarda yaptığı etkinin sebebi ise sıcak havada kaldırma kuvvetinin daha az oluşu. Yani, hava ne kadar sıcak olursa uçağın da o kadar hafiflemesi gerekiyor. Çalışmada yer alan araştırmacılardan biri olan Radley Horton, sıcak havalarda uçağın itilmesi için gerekli moleküllerin daha az olduğuna vurgu yaparak kaldırma kuvvetinin de buna bağlı olarak azaldığını söyledi.

Uçaklardaki yükün azaltılması gerektiği hemfikir olunan bir gerçek, uçaklarda ağırlığı artırmanın yolları ise bagaj ve yolcu sayısında kısıtlama yapmak olarak değerlendiriliyor. Üstelik, iklim geçişlerinde hava akımlarının yarattığı türbülansların artacak olması yakıt sarfiyatını artırırken, uçakların yakıt tankları daha dolu olmak durumunda, bu da ağırlığı artıran bir etken. Bunun telafisi de yine yolcu ve bagaj kısıtlamalarıyla yapılabiliyor. Yani kısıtlamalarla beraber havayolu şirketleri bunu telafi etmek için bilet fiyatlarını da yükseltebilir.

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