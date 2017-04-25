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İlk Tomb Raider Oyunu Artık Tarayıcılarınızda Oynanabiliyor!

İlk Tomb Raider Oyunu Artık Tarayıcılarınızda Oynanabiliyor!

Bir döneme damgasını vuran, çocukluğumuzda unutulmaz anlar yaşamamızı sağlayan orijinal Tomb Raider oyunu OpenLara projesi ile artık internet tarayıcılarınız üzerinde oynanabiliyor.

Hatırlanacağı üzere Core Design tarafından geliştirilen, Eidos tarafından yayınlanan ve Lara Croft ile ilk tanıştığımız orijinal Tomb Raider oyunu 1996 yılında çıkış yapmıştı. MS-DOS platformu üzerinde çalışan bu oyun adeta 3 boyutlu dünyanın kapısını aralamıştı. Tomb Raider ile birlikte 3 boyutlu aksiyon oyunlarına verilen önem artmış, günümüz oyunlarının da temelleri atılmıştı.

İlk Tomb Raider oyunundaki 2. bölüm olan City of Vilcabamba bölümüne yer veren Tomb Raider Web çeşitli geliştirmelerle birlikte geliyor. Bu geliştirmeler şu şekilde:

- Oyundaki 30 FPS kilidi kaldırılıyor ve oyun daha akıcı bir şekilde oynanabiliyor

- Işık efektleri iyileştiriliyor

- Oyunun klasik 3. şahıs kamera açısının yanısra birinci şahıs kamera açısı da kullanılabiliyor

- Fare ile kamera kontrol edilebiliyor

- Oyun gamepad ile oynanabiliyor

- Zaman yavaşlatılıp hızlandırılabiliyor

Oyuncular tarayıcıları üzerinde Tomb Raider Web'i dilerlerse pencere içinde, dilerlerse tam ekran olarak oynayabilmekteler. Ayrıca antik Maya tapınaklarında geçen 2. bölümün haricinde başka bölümler de yüklenerek Tomb Raider Web üzerinde oynanabiliyor.

Tomb Raider Web'i indirmeden, ücretsiz olarak tarayıcılarınız üzerinde oynamak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz:

İndir
Tomb Raider Web
Tomb Raider Web Tarayıcı Tabanlı Aksiyon Oyunu

Tomb Raider 2 Android Versiyonu Oyuncuların Beğenisine Sunuldu!

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Yazar: - 25.04.2017

İlk Tomb Raider Oyunu Artık Tarayıcılarınızda Oynanabiliyor! İçin Yorum Yaz

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