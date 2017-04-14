Immortal Conquest: Europe, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Fantastik uzay topraklarında geçen oyunda kendi krallığınızı ilan ediyorsunuz.

Harika grafiklere sahip bir rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkan Immortal Conquest, kendi krallığınızı inşa edip yönettiğiniz ve diğer oyuncularla da gerçek zamanlı savaşlara giriştiğiniz bir oyundur.

Fantastik ve mitolojik öğelerle donatılmış olan oyunda binalar kuruyor, yükseltiyor ve kurduğunuz binaları yönetiyorsunuz. Geniş bir arazi üzerinde geçen oyunda becerilerinizi sonuna kadar kullanmalı ve krallığınızı ayakta tutmalısınız. Stratejik hamleler yapabileceğiniz oyunda kendinize bir ordu kurabiliyor ve aynı zamanda da eğitebiliyorsunuz. Savaş taktikleri, diplomasiler, stratejik hamleler ve daha fazlası Immortal Conquest oyununda sizleri bekliyor. Eğer bu tarz oyunlardan zevk alan biriyseniz bu oyuna bağımlı olacağınızı söylemek mümkün. Oyunun oynanış videosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

Yüksek çözünürlüklü grafiklerin yer aldığı oyun aynı zamanda tamamı 3 boyutlu bir dünyada geçiyor. Diğer oyuncularla ittifak da yapabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Dikkatli olmalı ve gelen tehditlere karşı uyanık olmalısınız. Harika bir deneyim yaşayabileceğiniz Immortal Conquest oyununu mutlaka denemelisiniz.

Immortal Conquest oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.