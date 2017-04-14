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Immortal Conquest: Europe
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Immortal Conquest: Europe

(iOS)
Immortal Conquest: Europe İndir Hemen İndir

427 MB
Editör Puanı: 5/5
5
Immortal Conquest: Europe
Immortal Conquest: Europe
Immortal Conquest: Europe
Immortal Conquest: Europe
Immortal Conquest: Europe

Efsanevi savaşlara katılabiliyor ve kendi krallığınızı yükseltebiliyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Immortal Conquest: Europe, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kendi krallığınızı kurabileceğiniz harika bir rol yapma oyunudur. Oyunda krallığınızı kuruyor, genişletiyor ve diğer oyuncularla mücadele ediyorsunuz.

Kendi krallığınızı geliştirip ordular kurduğunuz bir rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkan Immortal Conquest, gerçek zamanlı bir oyundur. Oyunda mitolojik ve fantastik bir atmosfer yer alıyor. Geniş bir arazide geçen oyunda stratejik hamleler yapmalı ve düşmanlarınıza meydan okumalısınız. Krallığınızı ayakta tutmak için çaba göstermeli ve diğer oyuncularla da ittifak yapmalısınız. Diplomasi ve savaş taktikleri de yapabileceğiniz oyunda çok eğleniyor ve savaşa doyuyorsunuz. Eğer bu tarz oyunlardan zevk alan biriyseniz Immortal Conquest'i mutlaka denemeniz gerekiyor. Tamamı 3 boyutlu bir dünyada geçen oyunda işiniz bir hayli zor. Dikkatli olmalı ve binalarınızı korumalısınız. Oyunun oynanış videosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

Aksiyona ve maceraya doyacağınız oyunda yüksek çözünürlüklü grafikler yer alıyor. Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda dikkatli olmalı ve gelen tehditlere karşı uyanık olmalısınız. Harika bir savaş deneyimi yaşayabileceğiniz Immortal Conquest sakın kaçırmayın.

Immortal Conquest oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 6.0 ve üzeri
Üretici:
Min Chen
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