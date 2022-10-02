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Albion Online

Albion Online

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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 0
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Sandbox Interactive GmbH
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Albion Online ile gerçek zamanlı olarak sürükleyici bir orta çağ dünyasını keşfedeceksiniz.

Doğukan Çağlakpınar
Doğukan Çağlakpınar -

2917 yılında MMORPG oyunları arasına katılan Albion Online alanındaki en iyi oyunlardan bir tanesi oldu. Almanya merkezli oyun geliştiricisi olan Sandbox Interactive tarafından geliştirilen ve hem mobil hem de bilgisayar platformunda ücretsiz olarak yayınlanan oyun, milyonlarca oyuncuya ulaştı. Orta Çağ tadında bir oynanış dünyasına sahip olan Albion Online çapraz platform desteğine de sahip. Açık dünyası ile bilgisayar ve mobil oyuncuları ortak bir haritada karşı karşıya getiren yapım, oldukça zengin bir içerik yapısına sahip. Seviye sınıfınında da bulunduğu oyun içerisinde aynı seviye aralığındaki oyuncular birbirleri ile karşı karşıya gelecek ve adil bir savaş ortamı oyunculara sunuluyor.

Albion Online Özellikleri

  • Gerçek zamanlı oynanış,
  • Seviye sistemi,
  • Çeşitli ana ve yan görevler,
  • Farklı karakter sınıfları,
  • Adil bir savaş ortamı,
  • Çeşitli etkinlikler ve ödüller,
  • 13 farklı dil desteği,
  • Zırhlar, silahlar, büyüler vs.

Oyunculara açık bir dünya sunan Albion Online'da farklı karakter sınıfları da yer alıyor. Oyuncular karakterlerini geliştirerek oyun içerisinde daha güçlü bir hale gelmeye devam ederken daha zorlu rakipler ve düşmanlar ile de karşılaşabilecekler. Türkçe dil desteğinin yer almadığı oyun da çeşitli zırhlar, silahlar ve görevler de yer alıyor. Oyuncular bu zırhlar ile dayanıklılıklarını da artırabilirler, farklı silahlar ile de daha güçlü bir hale gelebilecekler. Gerçek zamanlı olarak rekabetçi bir ortama ev sahipliği yapan oyun da karakter özelleştirme gibi bir yapı da bulunacak.

Albion Online İndir

Windows, Linux, MacOS ve Android sürümleri ile milyonlarca oyuncuya ulaşan Albion Online, ücretsiz yapısı ile kitlesini genişletmeye devam ediyor. Steam üzerinde 'çoğunlukla olumlu' olarak değerlendirilen oyun başarılı gidişatına kaldığı yerden devam ediyor.

Albion Online Minimum Sistem Gereksinimleri

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
  • İşletim Sistemi: Windows 7, 8 or 10 (64-bit)
  • İşlemci: Intel/AMD CPU with SSE2
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: Graphics card with DirectX 10 support or better
  • DirectX: Sürüm 10
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Albion Online Önerilen Sistem Gereksinimleri

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
  • İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
  • İşlemci: Intel/AMD CPU with SSE2
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: Graphics card with DirectX 10 support or better
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • İlave Notlar: For an optimal play experience, we strongly recommend installing Albion Online onto an SSD.