Google Android Auto APK indirerek, Google'ın güvenli sürüş sağlayan Android Auto'yu Türkiye'de kullanabilirsiniz.

Erkan Calp - 29 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Google Android Auto APK, sürüş esnasında güvenliğimizi korumak adına geliştirilmiş bir akıllı sürüş yardımcısı. Gözünüzü yoldan ayırmadan aramaları yanıtlamanıza/arama yapmanıza, SMS göndermenize/SMS’leri okumanıza, yol tarifi almanıza, müzik dinlemenize yardımcı olan Google Android Auto, Google Asistan ile entegre çalışıyor.

Sürücüler için özel olarak geliştirilen uygulama içerisinde kullanıcılar dikkat kaybetmeden aramalara cevap verebilecek, mesaj atabilecek ve müzik dinleyebilecekler. GPS ile gerçek zamanlı olarak trafik uyarılarını da kullanıcılarına sunan uygulama, tehlikelerle ilgili de çeşitli uyarılar da bulunuyor. Sürücüler için adeta kişisel bir asistan olan Google Android Auto APK pek çok özelliği ücretsiz olarak kullanıcılara sunuyor.

Google Android Auto APK İndir

Google’ın sürüş sırasında dikkat dağınıklığını ortadan kaldırıp sürücünün güvenliğini sağlamak amacıyla tasarladığı güvenli sürüş asistanı Google Android Auto, henüz Türkiye’de resmi olarak bulunmuyor ancak Google Android Auto APK indirerek telefonunuza yükleyebilip bu hizmetten faydalanabiliyorsunuz. Google Android Auto, Google’ın kişisel asistanı ile birlikte çalışarak sadece sesinizle birçok işlemi yapmanızı sağlıyor. Gözünüz sürekli yolda, sesli komutlarla telefonla yapacağınız işlemleri güvenli bir şekilde halledebiliyorsunuz. Aracınızın modeline göre telefonunuzun ekranını kablosuz veya kablolu olarak yansıtıyorsunuz. En iyi bağlantı için telefonunuzun en az Android 6.0 işletim sistemi üzerinde çalışıyor olması ve USB kablosunun kaliteli olması gerekiyor.

Google Android Auto APK Özellikleri

500’ün üzerinde modelde olan ve birçok uygulamaya desteği olan Google Android Auto ile yapabileceğiniz bazı şeyler: